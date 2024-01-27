بعد الولايات المتحدة .. كندا وإيطاليا تعلقان تمويلهما لـ "الأونروا"

كشف وزير التنمية الدولية الكندي، اليوم السبت، أن بلاده ستعلق مؤقتا مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي بيانه له، قال الوزير الكندي، أحمد حسين، إن "كندا ترحب بتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الأونروا ستحقق بسرعة في هذه الادعاءات الأكثر خطورة.. لقد علقت كندا مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا بينما تجري الوكالة تحقيقا شاملا".

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وأردف الوزير، أن كندا لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى إدخال سريع ومستمر للمساعدات الأساسية حتى تتمكن من الوصول إلى المحتاجين، داعيا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي".

وشدد أحمد حسين: "إذا تبين أن هذه الاتهامات دقيقة، فإن كندا تتوقع من الأونروا أن تتصرف على الفور ضد أولئك الذين قرروا تورطهم في تلك الهجمات"، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

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وأعقب كندا خطوة مماثلة من جانب أستراليا، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أمس، عن وقف مساعداتها للأنروا بعد تقارير إسرائيلية بتورط 12 موظفا في الأونروا في عملية طوفان الأقصى، التي قامت بها كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن إيطاليا قررت تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا).