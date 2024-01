بعد الولايات المتحدة .. كندا وإيطاليا تعلقان تمويلهما لـ "الأونروا"

كشف وزير التنمية الدولية الكندي، اليوم السبت، أن بلاده ستعلق مؤقتا مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي بيانه له، قال الوزير الكندي، أحمد حسين، إن "كندا ترحب بتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الأونروا ستحقق بسرعة في هذه الادعاءات الأكثر خطورة.. لقد علقت كندا مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا بينما تجري الوكالة تحقيقا شاملا".