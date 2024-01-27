العالم يحاول وقف الحرب: يتم النظر في إقالة أبو مازن والاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة

صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت اليوم (السبت) مراجعة جديدة لمقترحات إنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث يتم مناقشة هذه المقترحات من قبل مسؤولين كبار من عشر دول مختلفة على الأقل. يبدأ سعي حل الصراع بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، الذي يتضمن عودة جميع المختطفين وضمان الأمن لسكان الجنوب. ومن ثم، يتوجب العمل على إيجاد آلية لتسوية شاملة، تهدف إلى تغيير الواقع في الشرق الأوسط وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي التقرير، يتم سرد بعض المقترحات المعروفة، مثل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والتي يمكن أن تسهم في طريق إلى إقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك، فإن التقرير يشير أيضًا إلى مقترحات مثيرة للجدل بخصوص التغيير المقترح في السلطة الفلسطينية، بحيث يمكنها تولي الحكم في قطاع غزة.

أحد المقترحات يتمثل في منح "دور رمزي" للرئيس محمود عباس في السلطة الفلسطينية، مع نقل السيطرة الفعلية على السلطة إلى رئيس جديد أو رئيس وزراء جديد. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إرسال "قوة حفظ سلام" عربية إلى قطاع غزة لفرض السلام وحماية الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيتم تشكيلها هناك.

علاوة على ذلك، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا، بدعم من الولايات المتحدة، يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الخاصة.

المسار الأول والأكثر محدودية يشمل وقف إطلاق النار لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث يتم خلال هذه الفترة إعادة الرهائن الإسرائيليين وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون بتهم إرهابية.

المسار الثاني يتعلق بإقامة سلطة فلسطينية متجددة، ويتضمن أيضًا إقالة الرئيس محمود عباس من منصبه الحالي ونقل صلاحياته. يشير التقرير إلى وجود الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية، وضرورة تغيير نظام التعليم الذي يروّج للكراهية والتحريض بدلاً من تعزيز السلام، وكذلك وقف دعم الأموال للإرهابيين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اقتراح بإنشاء قوة دولية تحت إشراف إسرائيل بدلاً من قوة حفظ سلام عربية، وهو اقتراح يواجه معارضة في الدول العربية في الوقت الحالي.

المسار الأخير يتعلق بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية، والذي سيكون انتصارًا سياسيًا مهمًا لكل من الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. قبل الحرب، كانت هناك فرصة لاتفاق ممهد بتنازلات إسرائيلية "ضئيلة" للفلسطينيين، ولكن منذ الهجوم المسلح الأخير في 7 أكتوبر/تشرين الأول، رفعت الرياض مستوى الشروط للاتفاق، وتطالب الآن إسرائيل بالتزامها بعملية ستؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية، بما في ذلك الحكم الفلسطيني في قطاع غزة.

وأخبر مسؤولون أمريكيون إسرائيل أن العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لن توافق على تمويل إعادة إعمار القطاع إلا إذا التزمت إسرائيل بهذه العملية.

وفي الوقت الحالي، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الاقتراح، وقد تعهد مؤخرًا بالحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك عقبة أخرى أمام التطبيع، وهي الطلب السعودي بإبرام معاهدة دفاع مشتركة مع الولايات المتحدة، وهو أمر ليس من المؤكد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.