"إسرائيليون مطلوبون في روسيا: هل تتجه قضيتهم إلى موسكو من تايلاند؟"

تم اعتقال أربعة مواطنين إسرائيليين مطلوبين في روسيا بسبب أنشطة معارضة في تايلاند، وقد يتم ترحيلهم إلى روسيا ضد إرادتهم، وفقًا لما علمت به N12 اليوم (السبت).

تم اعتقال أعضاء فرقة BI-2، المكونة من مواطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الروسية وجنسيات أخرى، في تايلاند يوم الخميس بعد قيامهم بإقامة حفل موسيقي بدون تصريح وبشكل مخالف للقانون. وفي يوم الاثنين، سيتم اتخاذ القرار بشأن ترحيلهم إلى روسيا، حيث يكونون مطلوبين وقد يتم إرسالهم إلى السجن.

تم الاعتقال الآن لأعضاء فرقة "BI-2" المشهورة، والتي تتمتع بشعبية كبيرة، بما في ذلك إيغور بورتنيك وألكسندر أولمان، اللذين يحملان الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة إلى ثلاثة إسرائيليين آخرين. تجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء الفرقة قد خدموا في الجيش الإسرائيلي في السابق وقضوا فترات في إسرائيل. وسبق لهؤلاء الأعضاء أن عبروا عن اعتراضهم على الغزو الروسي لأوكرانيا، مما جعلهم مطلوبين في موسكو بتهمة معارضة النظام وتصنيفهم كـ "عملاء أجانب".

وفي تايلاند، أفادت المصادر أن السبب الرسمي وراء اعتقالهم هو ظهورهم في البلاد دون تصريح رسمي، إلا أنه في الوقت نفسه، يُعتقد أن المخابرات الخارجية الروسية تمارس ضغوطًا على نظيرتها التايلاندية للمساعدة في القبض على شخصيات معارضة روسية. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إن الجهود جارية لإعادتهم إلى روسيا. وعلم أن دخولهم إلى تايلاند كان بتأشيرة سياحية، مما يعقد وضعهم المستقبلي. وتم تغريم كل واحد منهم بمبلغ 95 دولارًا، وما زالوا رهن الاحتجاز حتى الآن.

تم التعرف فقط على بورتنيك بواسطة جواز سفر إسرائيلي عند دخوله إلى تايلاند. ولذلك، يثير هذا الأمر مخاوف من أن قد يكون من الصعب بالنسبة لإسرائيل التعامل مع شؤون المواطنين الإسرائيليين الآخرين المحتجزين هناك. وقالت وزارة الخارجية: "تم التعرف على القضية ومعالجتها من قبل السفارة الإسرائيلية في تايلاند. وعملت وزارة الخارجية في الساعات القليلة الماضية لضمان عودة المواطنين الإسرائيليين إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".

في إسرائيل، هناك مخاوف من أنه في حال تم تسليم المواطنين الإسرائيليين إلى روسيا، قد يصعب عليهم الحصول على المساعدة والدعم المطلوبين. خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت العلاقات السياسية بين إسرائيل وروسيا تصاعدًا، حيث قامت روسيا في كثير من الحالات بتوقيف مواطنين أجانب لتحقيق أهداف سياسية، مما أثار مخاوف من استخدامها كورقة تفاوض في العلاقات الدولية والحصول على تنازلات سياسية مقابل إطلاق سراحهم.