ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على لوحة "الموناليزا" في متحف اللوفر في باريس

تداولت وسائل إعلام فرنسية، فيديو لناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج المصفح الواقي الخاص بلوحة "الموناليزا" في متحف اللوفر في باريس، اليوم الأحد، مبررتين خطوتهما خصوصا بالرغبة في تعزيز "الحق في غذاء صحي ومستدام".

وفعل متحف اللوفر خلية أزمة، مع إخلاء الصالة التي تعرض فيها "الموناليزا" على الفور وتنظيفها.

وجرى تبني هذه الخطوة في بيان نشرته مجموعة تسمى "الرد الغذائي"، تقدم نفسها على أنها "حملة مقاومة مدنية فرنسية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع على المستوى المناخي والاجتماعي".