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  • مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن وبايدن يتهم إيران ويعد بالرد

مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن وبايدن يتهم إيران ويعد بالرد

وأضاف البيان "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق".

i24NEWS
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Archive - Soldats américains en entraînement en Jordanie
Archive - Soldats américains en entraînement en JordanieAP Photo/Raad Adayleh

كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصابة ما لا يقل عن 20 من أفراد الخدمة في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل على موقع أمريكي صغير في الأردن. 

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وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد أن ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد “استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن”.

وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف قاعدة شمال شرقي الأردن، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 25 آخرين.

وجاء في بيان البيت الأبيض بشأن الهجوم، "اليوم، قلب أميركا مثقل. الليلة الماضية، قتل 3 من أفراد الخدمة الأميركية وأصيب العديد خلال هجوم جوي بطائرة دون طيار على قواتنا المتمركزة شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية.

وأضاف البيان "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق".

https://twitter.com/i/web/status/1751651624655753238

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