ضغوط أميركية تؤدي إلى تراجع الحكومة الإسرائيلية عن جلب العمال الأجانب من خلال شركات التوظيف

يواجه قطاع البناء الإسرائيليّ تحديات كبيرة بسبب نقص العمال بعد غياب الفلسطينيين، حيث تتقدم جهود تعيين بدائل لهم ببطء. تأثرت خطط التوظيف الأجنبي بشروط صارمة من وزارة العدل، والتي تخشى من استغلال العمال، بسبب ضغوطات من الحكومة الأمريكية. تم إسقاط المسار الخاص لتوظيف العمال الأجانب، ما قد يؤدي إلى تقليص خطط التوسع في قطاع العقارات، في انتظار موافقة الحكومة يوم الأحد، بحسب معلومات "كالكاليست".

تواجه صناعة البناء صعوبات كبيرة، والحل السريع قد يكون متاحًا في فتح المعابر أمام دخول العمال الفلسطينيين، ولكن هذا الإجراء قد يعرض استقرار الحكومة للخطر.

وتشعر الحكومة الأمريكية بالقلق إزاء جهود إسرائيل لجلب العمال الأجانب في قطاعي البناء والزراعة، حيث تخشى من استغلالهم وتجارتهم، وترى أن إسرائيل غير مستعدة لمكافحة هذه الظاهرة. وقد تم التعبير عن هذه المخاوف في رسالة رسمية من وحدة مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية إلى نظيرتها في إسرائيل، مع إجراء مناقشة عبر تطبيق Zoom مع سيندي داير، المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية. كما قام الأمريكيون بإلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الإسرائيليون.

وتظهر الخطوات الأخيرة أن حظوظ إسرائيل في تحسين ترتيبها ضئيلة في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول جهود الدول في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. هناك مخاوف من تدهور ترتيب إسرائيل وإمكانية فرض عقوبات عليها. تصنف إسرائيل في المجموعة الثانية مع دول مثل المكسيك والهند والبرازيل، إلى جانب نيوزيلندا وإيطاليا والنرويج. وبحسب الأميركيين، إسرائيل لا تلبي الحد الأدنى من المعايير لمكافحة الاتجار بالبشر، على الرغم من جهودها المبذولة في هذا الصدد.