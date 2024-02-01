وزير الخارجية البريطاني:"بريطانيا تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة"

"ديفيد كاميرون: بريطانيا تدرس اعترافًا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة"

i24NEWS
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بالقدس 23.11.2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بالقدس 23.11.2023Kobi Gideon/ GPO

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الخميس)، إن بلاده تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتائج المحادثات المستمرة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين. صرح وزير الخارجية بهذه الأمور خلال زيارته إلى لبنان لوكالة أسوشييتد برس للأنباء.

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وأضاف كاميرون أنه لا يمكن أن يكون هناك اعتراف ما دامت حماس موجودة في غزة، ولكن يمكن أن يكون هناك اعتراف ما دامت المفاوضات الإسرائيلية مع القادة الفلسطينيين مستمرة. كما أوضح كاميرون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يجب أن يكون في نهايته".

وأضاف كاميرون قائلاً: "قد يكون هذا أمرا سندرسه بينما تتحرك هذه العملية نحو الحل وتصبح أكثر واقعية." وأكد أن "ما يتعين علينا القيام به هو إعطاء الشعب الفلسطيني أفقًا نحو مستقبل أفضل، مستقبل دولته".

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