تركيا تعتقل مشتبهين بالتجسس لصالح إسرائيل: تدهور العلاقات وتصريحات أردوغان في الخلفية | تقرير

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم، الجمعة، أن السلطات التركية قامت بالقبض على سبعة أشخاص يُشتبه في علاقتهم بجهاز الموساد الإسرائيلي وبيع معلومات له. ووفقًا للتقرير، يُشتبه في أن المعتقلين قدموا معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي. يُشار إلى أن الشرطة التركية وجهاز المخابرات الوطني التركي قد نفذوا مداهمتين متزامنتين في اسطنبول وإزمير حيث تم اعتقال سبعة من التسعة المطلوبين.

ووفقًا للتقرير، أظهرت التحقيقات التي أجرتها وكالة المخابرات التركية MIT أن جهاز الموساد كان يعتمد على محققين خاصين في تركيا لتنفيذ مهامه، بما في ذلك جمع المعلومات والوثائق الشخصية، وإجراء دوريات، والتصوير، وتتبع الأهداف، والتنصت على المكالمات الهاتفية.

يأتي إعلان اليوم بعد أقل من شهر من الإبلاغ عن اعتقال أكثر من 30 شخصًا مشتبهًا بهم بشبهات مماثلة. وقد قررت المحكمة التركية ترحيل ثمانية من هؤلاء المشتبه بهم من البلاد بسبب "صلاتهم بالموساد" و"القيام بأعمال ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا". وربطت التقارير التركية عملية الاعتقال بتصريحات إسرائيلية حول نية تصفية كبار مسؤولي حماس في الخارج. وذُكر أن رئيس الشاباك رونان بار قال: "نحن مصممون على تصفية قادة حماس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو طال الأمر سنوات".

وكانت تركيا قد أعلنت في السنوات الأخيرة عدة مرات عن اعتقال "عملاء الموساد"، حسب تعبيرها. وتأتي الاعتقالات الحالية للمشتبه بهم بالتجسس لصالح إسرائيل على خلفية التدهور العام في العلاقات بين البلدين، وذلك في أعقاب الحرب ضد حماس في قطاع غزة، والتصريحات المتطرفة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل.