تسريبات : تبادل اتهامات بين إسرائيل و"الأنروا" تؤدي إلى تجميد المساعدات الدولية

محادثة بين مسؤول كبير في وزارة الخارجية ورئيس الأنروا أدت إلى سلسلة من الأحداث غير المتوقعة في إسرائيل، حيث يثير بعض قادة الجيش الإسرائيليين تساؤلات حول جواهر الابتزاز لمساعدات وكالة اللاجئين الفلسطينيين من الأمم المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، ومن بين المؤلفين المشاركين في هذا التحقيق، يتناول رونين بيرجمان، مراسل "يديعوت أحرونوت"، سلسلة الأحداث التي أدت إلى تجميد مساعدات العديد من الدول للأونروا.

وعندما اتصل دبلوماسي أمريكي بارز بالجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي لطلب المزيد من التفاصيل حول الاتهامات الإسرائيلية ضد ا، التي ادعت أن موظفي الوكالة شاركوا في اختطاف وقتل إسرائيليين، فاستغرب كبار مسؤولي الجيش لدرجة أنهم أمروا بفتح تحقيق داخلي لمعرفة كيفية تسرب المعلومات إلى المسؤولين الأجانب. ووفقًا للمقال الذي نشرته الصحيفة الأميركية، فإن بعض كبار المسؤولين العسكريين لا يرون ضرورة إغلاق UNRA في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة. في الواقع، لم يكن الجيش هو الجهة التي كشفت المعلومات للولايات المتحدة، بل كانت UNRA نفسها.

بدأت سلسلة الأحداث في 18 يناير، حيث التقى رئيس الأونروا فيليب لازاريني في تل أبيب مع أمير فايسبرود، مسؤول كبير في وزارة الخارجية المسؤول عن العلاقات مع وكالات الأمم المتحدة. كان من المفترض أن يكون هذا اللقاء روتينيًا يتناول إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو نوع من الاجتماعات المنتظمة.

لكن تبين أن فايسبرود كان مجهزًا بمعلومات مثيرة حول UNRA، والتي تم نقلها إليه من قبل أفراد في الجيش الإسرائيلي، حسب أربعة مصادر مطلعة. وكشف لازاريني عن تورط 12 من موظفي الوكالة في الأحداث المثيرة. في وقت لاحق، تم الكشف عن أن الإسرائيليين يشكون بأن كل عشرة موظفين في UNRA هم أعضاء في حماس.

أحد موظفي الأونروا المشتبهين في التورط في مذبحة 7 أكتوبر هو مستشار في إحدى مدارس الأونروا في جنوب قطاع غزة، حيث يُشتبه في قيامه بخطف امرأة. كما يُشتبه في قيام عامل اجتماعي في UNRA وسط قطاع غزة بخطف جثة جندي، بالإضافة إلى مشاركة عامل آخر في مجزرة كيبوتس باري.