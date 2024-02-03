الرد الأمريكي: هجوم انتقامي ضد الجماعات الموالية لإيران في اليمن بعد العراق وسوريا

تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تشن ضربات في اليمن ضد أهداف مرتبطة بإيران، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين. هذا يأتي بعد تقارير سابقة من شبكتي "الميادين" و"الجزيرة" تشير إلى هجمات واسعة النطاق في البلاد. بحسب "الميادين"، تم تنفيذ 14 هجومًا حتى الآن في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا.

تنفيذ الولايات المتحدة لهجوم انتقامي على الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا يأتي كرد فعل على هجوم سابق نفذته تلك الميليشيات، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة حوالي 40 آخرين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت بضرب أكثر من 85 هدفًا باستخدام عدة طائرات، بما في ذلك القاذفات التي وصلت من الولايات المتحدة. ووفقًا للتقارير الواردة، يتضح أن هذا الهجوم ليس الأخير الذي تخطط له الولايات المتحدة ضد تلك الميليشيات في المنطقة.