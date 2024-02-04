بريطانيا والولايات المتحدة تضربان 36 هدفاً للحوثيين في اليمن في أعقاب الهجمات المستمرة

نفذت الولايات المتحدة بقيادة التحالف الدولي ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ردا على الهجمات غير القانونية المستمرة على الشحن الدولي.

وقال وزير الدفاع لويد جيه أوستن في بيان: "تهدف هذه الضربات إلى زيادة تعطيل وإضعاف قدرات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على شن هجماتها المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني".

وقد وصفت الولايات المتحدة أهداف القيادة المركزية (CENTCOM)، باعتبارها "منشآت تخزين متعددة تحت الأرض، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الصواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات بدون طيار، والرادارات، والمروحيات".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين المستخدمة لمواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على السفن الأمريكية والبريطانية وكذلك الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

وبالإضافة إلى الضربات المشتركة للتحالف في اليمن، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية مشتركة. ونفذت الولايات المتحدة عمليتها الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي استهدفت جماعات أخرى مدعومة من إيران في العراق وسوريا، كضربات انتقامية لمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة البرج 22 النائية في الأردن.