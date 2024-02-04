بريطانيا والولايات المتحدة تضربان 36 هدفاً للحوثيين في اليمن في أعقاب الهجمات المستمرة

"تهدف هذه الضربات إلى زيادة تعطيل وإضعاف قدرات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على شن هجماتها المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني" لويد أوستن

مايك واجنهايم كبير مراسلي i24NEWS في الولايات المتحدة
دقيقة 3
طائرة مقاتلة أمريكية تشارك في الضربات التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية على أهداف الحوثيين في اليمن.
طائرة مقاتلة أمريكية تشارك في الضربات التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية على أهداف الحوثيين في اليمن.U.S. CENTCOM

نفذت الولايات المتحدة بقيادة التحالف الدولي ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ردا على الهجمات غير القانونية المستمرة على الشحن الدولي. 

وقال وزير الدفاع لويد جيه أوستن في بيان: "تهدف هذه الضربات إلى زيادة تعطيل وإضعاف قدرات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على شن هجماتها المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني". 

وقد وصفت الولايات المتحدة أهداف القيادة المركزية (CENTCOM)، باعتبارها "منشآت تخزين متعددة تحت الأرض، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الصواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات بدون طيار، والرادارات، والمروحيات".

Video poster

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين المستخدمة لمواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على السفن الأمريكية والبريطانية وكذلك الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

وبالإضافة إلى الضربات المشتركة للتحالف في اليمن، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية مشتركة. ونفذت الولايات المتحدة عمليتها الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي استهدفت جماعات أخرى مدعومة من إيران في العراق وسوريا، كضربات انتقامية لمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة البرج 22 النائية في الأردن.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق