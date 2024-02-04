ترامب يكشف معلومات جديدة عن عملية اغتيال سليماني وعلاقة إسرائيل بالعملية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرا خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" إن "إسرائيل ساعدت بالتخطيط للهجوم ضد قاسم سليماني-قائد فيلق قدس السابق، بيبي كان جزءا كبيرا من ذلك- لكن قبل يومين قالوا لي ’نحن لا يمكننا القيام بذلك’ لذلك قمنا بذلك بأنفسنا".

وأضاف ترامب أنه بعد أن ضربت ايران 18 صاروخا، أبلغته أنها لا تنوي الإصابة- ولذلك هذه الصواريخ فوتت الأهداف. وأوضح ترامب أن ذلك كان جزءا من "معادلة الرد" بين الدول. هو لم يفهم لماذا كل الصواريخ لم تصب الأهداف ولم يقتل أحد، موضحا أن ايران قامت بذلك ’لأنها ملزمة على القيام بذلك لإظهار القوة". وبخصوص ايران قال إنهم "قالوا لنا: من فضلكم لا تهاجموننا، نحن لا ننوي المساس بكم".

وأضاف بخصوص اغتيال سليماني إن إسرائيل كان يجب عليها أن تهاجمنا مع الولايات المتحدة، لكن قبل عملية الاغتيال إسرائيل ابلغت ترامب "نحن لا يمكننا القيام بذلك". معلنا أنه سيقوم بذلك بنفسه لكن إسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جزء كبير من ذلك.

وبما يتعلق بإرسال المساعدات لإسرائيل أجاب ترامب إننا "دائما يجب أن نكون مستعدين" وأضاف إنه في إسرائيل :"يوجد أشخاص مذهلين، هم أشخاص مذهلين مخلصين الينا".