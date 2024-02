تقرير : الملياردير إيلون ماسك تعاطى المخدرات مع بعض أعضاء إدارة "تسلا"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس السبت أن إيلون ماسك استخدم المخدرات غير المشروعة مع معرفة العديد من المديرين الحاليين والسابقين لشركة "تسلا" و"سبايس إكس"، فيما لم يستجب ماسك ومحاميه أليكس سبيرو لطلبات وول ستريت جورنال للتعليق.

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص شهدوا تعاطي ماسك للمخدرات أو تم إطلاعهم عليه، إن هناك مخاوف بشأن حجم تعاطي ماسك للمخدرات بشكل غير قانوني، وأنه تناول المخدرات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت الصحيفة، إن مجلس الإدارة لم يجر تحقيقات في هذه القضية ولم يوثق أي مخاوف.

وذكرت الصحيفة السبت نقلًا عن بعض الأشخاص أن بعض الأصدقاء شعروا أنه يتعين عليهم تناول مخدرات غير مشروعة مع ماسك لأن ذلك قد يزعجه. وقالت الصحيفة إنهم أيضًا لا يريدون المخاطرة بخسارة "رأس المال الاجتماعي" لوجودهم في دائرته.

وتعرضت العلاقة بين ماسك ومديريه لانتقادات شديدة من قبل قاضية في ولاية ديلاوير هذا الأسبوع، التي أشارت إلى تضارب المصالح في مجلس الإدارة في حكمها بأن حزمة رواتب ماسك البالغة 55 مليار دولار في عام 2018 تعتبر "مفرطة".

وكانت الصحيفة قد ذكرت في تقرير سابق أن ماسك استخدم عقار "إل إس دي" والكوكايين والنشوة والفطر المخدر، غالبًا في الحفلات الخاصة.

وأخبر سبيرو صحيفة وول ستريت جورنال في التقرير السابق أن ماسك كان يخضع لاختبارات المخدرات بشكل منتظم وعشوائي في "SpaceX" ولم يفشل أبدًا في الاختبار.