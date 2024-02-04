البنوك الإسرائيلية بدأت تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين الأربعة

بعد إعلان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن فرضها عقوبات على أربعة مستوطنين ، قالت إنهم كانوا متورطين بأعمال عنف ضد فلسطينيين ، أبلغ بنك لؤومي الإسرائيلي أحدهم واسمه يانون ليفي عن أن حساباته مصادرة.

وردا على ذلك، هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريش القرار وقال:"سأهتم بأن لا تمس البنوك مواطني إسرائيل بسبب سخيف بدون أية مبرر، نحن لسنا جمهورية موز تابعة للولايات المتحدة".

ويشار إلى بنك هبوعليم الإسرائيلي من المتوقع أن يوقف حسابات كل من شالوم زيخرمان وعينان طنجيل، اثنان إضافيان من الأربعة، وقال البنك في بيان "بنك هبوعليم يحترم العقوبات الدولية وينفذ كل أمر قضائي، ولأسباب تتعلق بالسرية المصرفية، لن نتمكن من الإشارة إلى حالات محددة".

ويشار الى أن بيان الخارجية الأمريكية ذكر بخصوص ليفي بأنه :"قاد مجموعة من المستوطنين والذين قاموا بنشاطات خلقت جوا من الترهيب في الضفة الغربية. وقاد بصورة دائمة مجموعات مستوطنين من البؤرة الاستيطانية ’حفات ميتريم’ هاجمت مواطنين فلسطينيين وبدو وهددوهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا بيوتهم، أحرقوا حقولهم ودمروا ممتلكاتهم".