الولايات المتحدة تنفذ ضربات جديدة على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة نفذت يوم الأحد ضربات ضد أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن وصاروخ كروز للهجوم البري في المنطقة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية أن "القوات الأمريكية حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن واعتبرت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

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ووفقا لرويترز فقد أعلن الجيش الأمريكي عن ضربات إضافية نفذها أمس ضد الحوثيين في اليمن، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بقولها إنها هاجمت أمس في الساعة 05:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) صاروخ كروز أرض-أرض حوثي من منطلق الدفاع.

وابتداء من الساعة 10:30 صباحا دمرت أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن كان الحوثيون على وشك إطلاقها باتجاه البحر الأحمر. تنضم هذه الهجمات، التي أبلغت عنها الولايات المتحدة الآن فقط، إلى الهجمات الواسعة التي نفذتها الليلة الماضية مع بريطانيا ودول التحالف الأخرى ضد الحوثيين في اليمن، وفق رويترز.