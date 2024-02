الولايات المتحدة تنفذ ضربات جديدة على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة نفذت يوم الأحد ضربات ضد أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن وصاروخ كروز للهجوم البري في المنطقة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية أن "القوات الأمريكية حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن واعتبرت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".