تقرير: مقتل 40 حوثياً في الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة في اليمن

أفادت قناة سكاي نيوز عربية نقلاً عن مصادر يمنية أن 40 حوثيًا قتلوا في أحدث ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن.

