تقرير: مقتل 40 حوثياً في الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة في اليمن

أفادت قناة سكاي نيوز عربية نقلاً عن مصادر يمنية أن 40 حوثيًا قتلوا في أحدث ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن.

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ووفقا لرويترز فقد أعلن الجيش الأمريكي عن ضربات إضافية نفذها أمس ضد الحوثيين في اليمن، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بقولها إنها هاجمت أمس في الساعة 05:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) صاروخ كروز أرض-أرض حوثي من منطلق الدفاع.

وابتداء من الساعة 10:30 صباحا دمرت أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن كان الحوثيون على وشك إطلاقها باتجاه البحر الأحمر. تنضم هذه الهجمات، التي أبلغت عنها الولايات المتحدة الآن فقط، إلى الهجمات الواسعة التي نفذتها الليلة قبل الماضية مع بريطانيا ودول التحالف الأخرى ضد الحوثيين في اليمن، وفق رويترز.