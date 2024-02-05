قصر باكنغهام يؤكد إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

أكد قصر باكنغهام في بيان، مساء اليوم الإثنين، أن الملك تشارلز الثالث (75 عاما) أصيب بالسرطان، وبدأ اليوم برنامجا للعلاج من السرطان"، مشيرا إلى أنه "تم التشخيص خلال إجراء حديث في المستشفى لتضخم البروستاتا"، واضاف"الأطباء ينصحون الملك تشارلز الثالث بتأجيل المهام العامة".

وجاء في بيان القصر "خلال الإجراء الأخير الذي أجراه الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق"، وتابع البيان "لا يزال إيجابيا تماما بشأن معاملته و يتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن".

واشار البيان إلى أن " الملك تشارلز الثالث سوف يؤجل ألتزاماته العامة، وسيواصل دوره الدستوري كقائد للدولة، ومن المتوقع أن يساعده كبار أفراد العائلة المالكة في الوقوف إلى جانبه أثناء علاجه"، و لم يتم مشاركة أي تفاصيل أخرى حول مرحلة السرطان أو تشخيصه.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن ملك بريطانيا يتعافى بعد دخوله أحد مستشفيات لندن قبل أيام، وخضوعه مؤخرا لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا. وقال مسؤولون في قصر باكنغهام إن الملك تشارلز بصحة جيدة بعد خضوعه للجراحة، كما شوهد مع كاميلا أثناء سفره إلى نفس المستشفى الذي تتعافى فيه زوجة ابنه كاثرين، أميرة ويلز، من جراحة في البطن.