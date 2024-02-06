تقرير: الولايات المتحدة نفذت هجمات إضافية في شمال غرب اليمن

أفادت وكالة سبأ اليمنية للأنباء عن وقوع ثلاث هجمات أمريكية جديدة في مديرية صعدة شمال غرب اليمن. في الوقت نفسه، تحدثت مصادر لقناة "الحدث" السعودية عن انفجار وقع الليلة في مدينة القاعدة جنوب غربي اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، أن القوات الأمريكية هاجمت سفينتين بدون طيار للمتمردين الحوثيين بالقرب من سواحل اليمن. وذكر بيان القيادة أن الهجوم تم تنفيذه بدافع "الدفاع عن النفس" لأن السفن التي كانت تحمل متفجرات شكلت "تهديدا فوريا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

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وعقب المتحدث العسكري الحوثي بالقول "إنهم نفذوا "عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، استهدفت الأولى السفينة الأمريكية "ستار ناسيا"، فيما استهدفت الأخرى السفينة البريطانية "مورنينج تايد"، بالصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الضربات مباشرة ودقيقة".

وفي السياق، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري في بيان، تعرض سفينة شحن بريطانية لهجوم بمسيرة غربي محافظة الحديدة اليمنية، ما أسفر عن أضرار.

وسبق ذلك أن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عن حادث وقع على بعد 57 ميلاً بحرياً غربي مدينة الحديدة.