تقرير: الولايات المتحدة نفذت هجمات إضافية في شمال غرب اليمن

أفادت وكالة سبأ اليمنية للأنباء عن وقوع ثلاث هجمات أمريكية جديدة في مديرية صعدة شمال غرب اليمن. في الوقت نفسه، تحدثت مصادر لقناة "الحدث" السعودية عن انفجار وقع الليلة في مدينة القاعدة جنوب غربي اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، أن القوات الأمريكية هاجمت سفينتين بدون طيار للمتمردين الحوثيين بالقرب من سواحل اليمن. وذكر بيان القيادة أن الهجوم تم تنفيذه بدافع "الدفاع عن النفس" لأن السفن التي كانت تحمل متفجرات شكلت "تهديدا فوريا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".