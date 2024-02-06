الكشف عن مخطط إيراني لهجمات ضد اليهود في السويد

كشفت الإذاعة العامة السويدية اليوم الثلاثاء عن خطة قلت إن إيران دبرتها لقتل يهود في السويد، وبحسب التفاصيل التي قدمتها وسائل الإعلام، دخل زوجين إيرانين مرتبطان بالحرس الثوري البلاد في عام 2015 بهويات مزورة، متظاهرين بأنهما لاجئين أفغان.

وأكد راديو السويد أن الزوجين رصدا خلال إقامتهما في الدولة الاسكندنافية ثلاثة يهود سويديين بينهم آرون فرستانديغ الذي يرأس المجلس الرسمي للجاليات اليهودية في السويد.

وبحسب راديو السويد، فقد أوقف مهدي رمضاني وفرشته سنائيفريد لاشتباه في تآمرهما بهدف "ارتكاب جريمة إرهابية" في نيسان/أبريل 2021 في ضواحي ستوكهولم.

وقال المدعي العام المسؤول عن القضية حين أوقف الزوجان هانز إيرمان لراديو السويد "نحن مقتنعون بأنهما كانا هنا في مهمة لحساب إيران. كانا يُعدّان تهديدًا أمنيًا خطيرًا جدًا هنا في السويد. ولهذا السبب تم طردهما".

وقد دبرت إيران مؤامرات مماثلة في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان، بما في ذلك قبرص وتركيا.