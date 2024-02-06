الكشف عن مخطط إيراني لهجمات ضد اليهود في السويد

الزوجين رصدا خلال إقامتهما في الدولة الاسكندنافية ثلاثة يهود سويديين بينهم آرون فرستانديغ الذي يرأس المجلس الرسمي للجاليات اليهودية في السويد.

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العميلان الإيرانيان المسؤولان عن قتل اليهود في السويد
العميلان الإيرانيان المسؤولان عن قتل اليهود في السويدArticle 27A of the Israeli copyright law

كشفت الإذاعة العامة السويدية اليوم الثلاثاء عن خطة قلت إن إيران دبرتها لقتل يهود في السويد، وبحسب التفاصيل التي قدمتها وسائل الإعلام، دخل زوجين إيرانين مرتبطان بالحرس الثوري البلاد في عام 2015 بهويات مزورة، متظاهرين بأنهما لاجئين أفغان.

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وأكد راديو السويد أن الزوجين رصدا خلال إقامتهما في الدولة الاسكندنافية ثلاثة يهود سويديين بينهم آرون فرستانديغ الذي يرأس المجلس الرسمي للجاليات اليهودية في السويد.

وبحسب راديو السويد، فقد أوقف مهدي رمضاني وفرشته سنائيفريد لاشتباه في تآمرهما بهدف "ارتكاب جريمة إرهابية" في نيسان/أبريل 2021 في ضواحي ستوكهولم.

وقال المدعي العام المسؤول عن القضية حين أوقف الزوجان هانز إيرمان لراديو السويد "نحن مقتنعون بأنهما كانا هنا في مهمة لحساب إيران. كانا يُعدّان تهديدًا أمنيًا خطيرًا جدًا هنا في السويد. ولهذا السبب تم طردهما".

وقد دبرت إيران مؤامرات مماثلة في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان، بما في ذلك قبرص وتركيا. 

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