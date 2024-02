تعيين اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية

قامت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتعيين القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوغيو.

وبهذا التعيين يصبح سلام ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.