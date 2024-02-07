تعيين اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية

قامت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتعيين القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوغيو.

وبهذا التعيين يصبح سلام ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

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وقال سلام عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء “انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني أيضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه”.

وكان سلام البيروتي النشأة (مواليد 1953) وابن شقيق الرئيس الراحل صائب سلام، انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة، التي تتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان سلام الذي تردد اسمه مراراً لرئاسة الحكومة اللبنانية شغل منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017 ومثّله في مجلس الأمن وترأس أعمال هذا المجلس في شهري أيار/مايو 2010 وأيلول/سبتمبر 2011.