اللقاء المرتقب في البيت الأبيض: الملك عبد الله يبحث مع بايدن التطورات الإقليمية

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس عن استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل. يأتي هذا اللقاء في سياق التطورات الإقليمية، حيث من المقرر أن يناقش الزعيمان الوضع الراهن في غزة، إضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة لإنهاء الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الديوان الملكي أعلن اليوم الخميس أن الملك عبد الله قد بدأ جولة دبلوماسية تشمل عواصم غربية رئيسة، ومن ثم سيتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن بهدف التأثير على جهود إنهاء الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يُجري الملك محادثات مع كبار زعماء الكونغرس والسياسيين والمسؤولين الأمريكيين خلال زيارته، دون تحديد موعد للاجتماع مع بايدن حتى الآن.

تهدف الجولة إلى تحقيق الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية والعمل على إيجاد حل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تتزامن هذه الجولة مع المفاوضات في القاهرة التي تسعى للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. فيما غادر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.