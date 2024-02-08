كشف خلية نائمة في السويد ومخاطر التخطيط الإيراني | تقرير

كشف مسؤول كبير في السويد اليوم الخميس عن تحركات مثيرة، حيث أعلن أن قوات الأمن السويدية تمكنت من إحباط عدد من الهجمات التي كانت تخطط لها إيران في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ووفقًا لتصريحات المسؤول، فإن إيران ما زالت تواصل تحركاتها حتى الآن، مما يثير المزيد من القلق والاهتمام في السويد وعلى الصعيدين الأمني والدولي.

أجرت الإذاعة السويدية مقابلة مع رئيس المخابرات السويدية المحبطة، دانييل ستانلينج، بعد فترة قصيرة من بث التحقيق في الخلية الإيرانية النائمة. تتعلق هذه الخلية بزوج من العملاء الإيرانيين الذين يدعون أنهم لاجئون أفغان، وقد حاولوا - بأمر من الحكومة الإيرانية - القيام بعمليات قتل ضد الجالية اليهودية في السويد خلال عام 2021، بما في ذلك الهجوم على رئيس الطائفة اليهودية.

وفقًا لسان ستانلينغ، رئيس المخابرات السويدية، فقد تمكنت أجهزة الأمن السويدية من إحباط العديد من الهجمات التي خططت لها إيران ضد السويد خلال السنوات الأخيرة. وأوضح ستانلينغ أنه تم التحضير لواقعة هجوم محتملة لتنفيذها في السويد، وقد تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا التهديد.

وأضاف رئيس المخابرات السويدية أن النشاط الإيراني لا يزال مستمرًا في السويد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل دقيقة بسبب خطورة الكشف عن أنشطة المخابرات السويدية وما قد يتبعه من تأثير سلبي على جهودهم.

بعد انتهاء المقابلة، أكد ستانلينغ أن هذا التحدي يشكل تحديًا للسويد بأكملها، وأنه من الضروري أن يتعاون الجميع ويقفوا بثبات في مواجهة المخاطر التي تهدد السويد. في السياق نفسه، تواصلت الإذاعة السويدية مع السفارة الإيرانية للحصول على رد فعلها.

وفقًا لتحقيق نشرته محطة إذاعية سويدية يوم الثلاثاء، تم إرسال عميلين إيرانيين خاملين في عام 2021 بأمر من الحرس الثوري لمهاجمة أهداف يهودية في السويد. يُشتبه في أن العميلين، اللذان يعملان كجواسيس، كانا يخططان لاغتيال ثلاثة يهود سويديين، بمن فيهم آرون فيرستانديج، رئيس المجلس الرسمي للجاليات اليهودية في السويد وكان الهدف الآخر للزوجين شخصًا يحمل الجنسية الأمريكية.

المشتبه بهما، مهدي رمزاني وفرشتا سنيفريد، قد عاشا في السويد باستخدام هويات مزورة لمدة تزيد عن خمس سنوات. ويشتبه مكتب المدعي العام في أن الزوجين الإيرانيين كانا يشكلان خلية نائمة لفترة طويلة، حيث تلقيا تعليمات من إيران بالتخطيط لعملية إرهابية في البلاد مطلع عام 2021.