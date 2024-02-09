بايدن يتحدث عن قرار عدم ملاحقته قضائيًا وتصريحاته المثيرة للجدل حول الحرب في غزة والوثائق السرية

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن بتصريح خاص لوسائل الإعلام الليلة (بين الخميس والجمعة) بعد قرار المدعي العام الذي يحقق في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزله. قرر المدعي العام الليلة الماضية عدم ملاحقته قضائياً، بعد أن خلط في تصريحاته بين القادة الأحياء والذين ماتوا في مناسبتين مختلفتين، وكان السؤال الذي وجه إليه يتعلق بمشاكل ذاكرته.

وقال بايدن: "أنا شخص بالغ وأعرف ما أفعله. ذاكرتي جيدة تماما وأنا الشخص الأنسب في هذا البلد ليكون رئيسا". ومع ذلك، في وقت لاحق، عندما سئل عن الحرب في غزة، ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، تعرض لانتقادات حادة. زادت هذه التصريحات من انتقاداته لإسرائيل بشكل كبير، حيث وصف رد الفعل في غزة بأنه "مبالغ فيه". تعرّض لموقف محرج بسبب الخطأ في الوصف، مما أثار انتباه الجمهور.

في نهاية بيانه، وجهت الصحفية سؤالاً إلى الرئيس بشأن الحرب والجهود المبذولة للترويج لصفقة الرهائن. في الولايات المتحدة، ترك الخطأ المحرج الجديد انطباعاً سلبيًا على الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل. أجاب بايدن قائلاً: "في البداية، لم يكن رئيس المكسيك السيسي يريد فتح المعبر للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية - تحدثت معه وأقنعته بفتح المعابر. تحدثت أيضًا مع بيبي حتى يتمكن من فتح المعابر من الجانب الإسرائيلي. لقد ضغطت بشدة".

أشار رئيس الولايات المتحدة إلى أنه من الصعب بشكل كبير الحصول على المساعدات الإنسانية في غزة، مما يؤدي إلى وفاة العديد من الأبرياء جوعًا، وهو ما يجب أن يتوقف. وأضاف لاحقًا أنه يرى أن "رد الفعل في غزة مبالغ فيه"، واصفًا الوضع بأنه "فوق القمة"، وهو مصطلح استخدمه أيضًا لوصف رد فعل حماس على صفقة المختطفين. كما أكد بايدن على إصراره على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، معربًا عن أمله في تمديد فترة الهدنة الأولية وتعزيز فرص تحقيق تغيير جوهري في القتال في غزة.

زعم روبرت هير، المدعي الخاص المعين للتحقيق في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس جو بايدن، أن الرئيس يعاني من مشاكل في الذاكرة. وفي التقرير الذي نُشر أمس حول القرار، أشار هير إلى "قيود كبيرة" في ذاكرة الرئيس. ووفقًا للتقرير، خلال جلسة الاستجواب، لم يتذكر الرئيس السنوات التي قضاها كنائب للرئيس السابق باراك أوباما، كما نسي "عندما توفي ابنه". وأشار هير إلى أنه أثناء الاستجواب، اندلعت الحرب في إسرائيل، وأوضح أنه في الوقت نفسه "كان يدير أزمة دولية".

قال الرئيس جو بايدن إنه مقتنع بأن المدعي العام هار "توصل إلى نتيجة حاسمة مفادها أنه ليست هناك حاجة لتقديم لائحة اتهام ضدي". وأكد أن هار "أقر بأنني تعاونت بشكل كامل، ولم أضع أي عقبات ولم أطلب أي تأخير". كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه شارك في محادثة استمرت خمس ساعات على مدار يومين في أكتوبر/تشرين الأول، "على الرغم من أن إسرائيل تعرضت للتو لهجوم من قبل حماس".

وألقى الرئيس باللوم على موظفيه في التعامل مع الوثائق السرية، مشيرًا إلى أنه يتحمل مسؤولية "عدم رؤية ما كانوا يفعلونه بالضبط". وعند سؤاله عما كان سيفعله بشكل مختلف، أوضح أنه كان سيشرف على نقل المواد التي كانت في مكتبه - وهي لا تزال في مكتبه. وأضاف: "كان علي أن أفعل ذلك. لم أكن أعرف كيف وصلت نصف الصناديق إلى منزلي حتى اكتشفت أن الطاقم كان يلتقطها".