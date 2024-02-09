التهديدات للكوابل البحرية: تأثيراتها على الاقتصاد العالمي ودور إيران والحوثيين في الأزمة

في الأشهر الثلاثة الماضية، كان العالم يتابع بقلق حالة الحصار الذي يفرضه الحوثيين على البحر الأحمر، الذي يشكل ممرًا حيويًا لحوالي 12% من حركة التجارة العالمية. وما يثير القلق الآن هو أن مبعوثي إيران في اليمن قد لا يكتفوا بتلك الإجراءات، بل قد يتسببون في إلحاق الضرر بوسائل الإعلام المالية العالمية.

السبب وراء هذا القلق يعود إلى أن نحو 17% على الأقل من حركة الاتصالات الرقمية العالمية تمر عبر 16 كابلًا تحت الماء يعبرون مضيق باب المندب، الواقع غرب اليمن، والذي يعتبر حيويًا لاتصالات المال والتجارة بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط وأوروبا. ومن بين هذه الكوابل الحيوية التي تعبر قرب اليمن، يأتي "آسيا أفريقيا أوروبا 1" (AAE-1)، الذي يمتد على طول حوالي 25 ألف كيلومتر من هونغ كونغ إلى مرسيليا، ويتمتع بسعة تصل إلى 40 تيرابايت في الثانية. يدير هذا الكابل ويُعتنى بصيانته عبر نموذج إدارة وصيانة كابل، ويضم AAE-1 17 مشغلًا للاتصالات، حيث يتولى كل منهم مسؤولية قطاع محدد. ويتولى التنسيق داخل الكونسورتيوم شركة يونيكوم الصينية، وتحديدًا، تتولى الصيانة في منطقة البحر الأحمر شركة المصرية للاتصالات.

وتصل سعة جميع الكوابل في البحر الأحمر إلى حوالي 180 تيرابايت في الثانية. ويشكل التهديد الذي يواجه كل كابل من الـ 16 كابلًا مخاطر ملموسة؛ حيث يتواجدون في مناطق قريبة من السواحل، ويصل عمق الكوابل إلى حوالي 100 متر فقط، ويتمركزون في خط واحد، وبحوزة الحوثيين الوسائل الكافية لتفجيرها. وفي حال رغبت إيران والحوثيون في تنفيذ الهجوم، فإنهم قادرون على ذلك دون صعوبة كبيرة، حتى على عمق يصل إلى 300 متر عن طريق إحدى الغواصات القزمة التابعة للبحرية الإيرانية. وفي حال وقوع الهجوم، سيكون من الصعب جدًا إصلاح المشكلة، حيث من المتوقع أن يتعرض فريق الصيانة لهجوم أيضًا من قبل مبعوثي إيران في اليمن. وقد أعطى حادث في عام 2022، عندما أدى خطأ ناجم عن قطعة أرض في مصر إلى إغلاق أكثر من 90% من خدمات الاتصالات في إثيوبيا، مثالًا توضيحيًا للعواقب المترتبة عن أدنى خطأ في الكوابل.

في نهاية ديسمبر/كانون الأول، لاحظ فريق من معهد أبحاث الاتصالات في الشرق الأوسط، ماري، نشر خريطة على قناة تيليجرام تتبع الحوثيين، تضمنت الكوابل البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والخليج الفارسي. ووضع بجوار الخريطة عبارة "توجد خرائط للكوابل الدولية التي تربط العالم كله عبر البحر". أشارت القناة إلى أهمية موقع اليمن الاستراتيجي، حيث تمر قنوات الإنترنت التي تربط قارات العالم عبر البحر بالقرب منه. وفي الوقت نفسه، أعلنت قناة أخرى مرتبطة بالجماعات الموالية لإيران في العراق، أن "كوابل الإنترنت الدولية التي تمر عبر باب المندب الآن في أيدينا".

أكدت مؤسسة الاتصالات اليمنية، التي تنتمي إلى الحكومة المعترف بها دوليا، أن الكوابل الستة عشر في باب المندب ليست فقط أكثر سماكة من الأنابيب وعرضة للهجوم الضار، بل يمكن أيضًا أن تتعرض للضرر جراء مرساة السفينة أو الزلزال. وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن "الحوثيين يشكلون تهديدًا خطيرًا لأحد أهم البنى التحتية الرقمية في العالم"، معتبرًا إياهم "منظمة إرهابية بلا حدود".

التهديدات في المجال البحري يجب أن تُدرس بعناية، وفقًا للدكتور هرئيل منشاري، أحد مؤسسي قسم السايبر في الشاباك في الماضي، والذي يُشغل حاليًا منصب رئيس قسم السايبر ويعمل كمحاضر كبير في جامعة HIT. يعتبر المنشاري أستاذًا جامعيًا ومحاضرًا في كلية الطب بجامعة تل أبيب وقسم علوم المعلومات في جامعة بار. يقول المنشاري لـ "جلوب إيلان" إن "الإمكانيات والوسائل المتاحة لإيران قد يُمكن استخدامها من قِبَل الحوثيين". ويرى أننا شهدنا في الماضي انقطاعات ناتجة عن أعطال فنية وأنشطة متعمدة، وهذا النوع من الأحداث قد يؤثر على وسائل الإعلام العالمية بشكل مباشر وجدير بالاهتمام.

ومن بين الدول التي قد تتأثر بشكل مباشر بقطع الكوابل البحرية، تشمل دول شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الدول الأفريقية المتمركزة حول مصر، بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي تدير الاتصالات والتحويلات المالية بشكل عام مع الصين. ويمر يوميًا نحو 1.7 تريليون دولار من التحويلات المالية بين الشرق وأوروبا عبر الكوابل تحت الماء في باب المندب. لذلك، إذا اتخذ الحوثيون مثل هذا الإجراء، فإنهم سيتسببون في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي، بطريقة أكثر خطورة بكثير من الطريقة التي أثرت بها على حركة الشحن الدولية.

ومن المتوقع أن تتأثر إسرائيل بشدة أيضًا بالأضرار التي قد تحدث للكوابل. نظرًا لحجم التجارة بين إسرائيل والصين، حيث تُعتبر الصين المصدر الرئيسي للواردات بقيمة تزيد عن 11.8 مليار دولار والوجهة التصديرية الثانية بقيمة تصل إلى 3.4 مليار دولار، فإن أهمية الاتصالات المالية عبر الكوابل تكمن في الحجم الهائل للتداولات المالية بين البلدين.