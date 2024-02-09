تحولات دبلوماسية: قطر والولايات المتحدة في جهود مشتركة لترحيل كبار مسؤولي حماس

تنسق قطر والولايات المتحدة جهودهما لترحيل كبار مسؤولي حماس المقيمين في الدوحة، وفقًا لشبكة "العربية" السعودية اليوم (الجمعة). يُذكر أن قطر تعد المقر الرئيسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وكذلك سلفه خالد مشعل الذي وصل إلى الدوحة عام 2012. وأوضحت القناة السعودية أن المفاوضات لإتمام صفقة إطلاق سراح الرهائن، التي اتفق عليها خلال قمة باريس، تعاني من تعثر بسبب رد حماس الذي أثار حرجًا لمصر.

توجد معلومات متناقضة حول دور قطر في استضافة كبار مسؤولي حماس وعلاقتها مع الحركة. في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مسؤول قطري كبير لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) أن المكتب السياسي لحركة حماس تم افتتاحه في قطر عام 2012 بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، أوباما. ومع اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه لن يكون هناك عمل كالمعتاد مع حماس.

مع ذلك، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" التي تعمل من لندن في ذلك الشهر بأن الدوحة ستواصل استضافة كبار مسؤولي التنظيم، مع تأكيدها على وجود فصل بين قيادة حماس وحركة حماس. هذه التصريحات والتقارير تلقي الضوء على الجدل المحيط بدور قطر في الشأن الفلسطيني وعلاقتها بحركة حماس، وتظهر تعقيدات في العلاقات الدولية وسياسات الإقليم.

قبل حوالي شهرين، نقلت قناة "مكان" عن مصادر مختلفة أن أعضاءً كبارًا في التنظيم غادروا قطر بشكل غير متوقع ودون سابق إنذار. حاول العديد من المسؤولين الاتصال بهؤلاء الأعضاء البارزين لمعرفة مكان وجودهم، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك لأن هواتفهم كانت مغلقة. وتشير التقديرات إلى أن الأعضاء البارزين غادروا إلى دول مثل لبنان أو الجزائر أو إيران. هذه الأحداث تُظهر الغموض الذي يحيط بالتحركات والانسحابات المفاجئة لأعضاء كبار في التنظيمات الإرهابية، وتعزز التكهنات بشأن وجهاتهم وأسباب مغادرتهم.