تقرير| إيران تستخدم شبكات تجنيد في المملكة المتحدة للتجسس على اليهود والمعارضين، وتحذيرات من هجمات محتملة في بريطانيا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس (الجمعة) أن إيران تقوم بتجنيد مسلمين شيعة بريطانيين للتجسس على اليهود ومعارضي النظام في طهران، بهدف جمع المعلومات التي قد يستخدمها الحرس الثوري لتنفيذ هجمات على الأراضي البريطانية، وفقًا للتقرير. وأكدت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة أنها "تقف دائمًا ضد أي تهديدات من الخارج".

وفقًا للمصادر الإسرائيلية والبريطانية التي قدمت التقرير، يتصل القائمون على التجنيد في الحرس الثوري الإسلامي بالشيعة البريطانيين خلال زيارتهم للمواقع الدينية في إيران والعراق، حيث يُطلب منهم جمع معلومات حول اليهود البريطانيين البارزين أو المعابد اليهودية، ومن بعضهم يُطلب التجسس على معارضي النظام الإيراني المقيمين في بريطانيا، نظرًا لاتهام نظام طهران لهؤلاء المعارضين بالتحريض ضد النظام وتأجيج الفتن في إيران.

قال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صدرت تحذيرات على مستوى أعلى من المعتاد في بريطانيا، محذراً من هجمات محتملة من قبل النظام الإيراني ومبعوثيه. أشار المسؤول إلى عدم معرفة المدى الكامل لتواجد العملاء الإيرانيين في أوروبا، مضيفاً "كل ما هو مطلوب هو أن يتسلل شخص ما عبر الشبكة". وحذر المزيد من الخبراء من أن الإيرانيين الذين يأتون للدراسة في الجامعات كطلاب دوليين في منح دراسية حكومية قد يكونوا جواسيس أيضاً.

وفقًا لعضو كبير في التنظيم المناهض لبرنامج إيران النووي، يقوم كبار أعضاء الحرس الثوري بالاتصال بشيعة بريطانيين من باكستان والعراق ولبنان، ومن الممكن أن يكونت هذه الاتصالات قد حدثت في كربلاء، كجزء من مهرجان الأربعين الذي يجذب 20 مليون شخص للحج.

قال مصدر آخر للصحيفة إنه عندما يرغب الحرس الثوري الإيراني في اغتيال أو اختطاف شخص ما على أراضي المملكة المتحدة، فإنه غالباً ما يستخدم شبكات الجريمة المنظمة البريطانية، لأنه من الصعب على الجواسيس الإيرانيين العمل مباشرة على أراضي المملكة المتحدة.

وتبين هذا الأسبوع أن الحرس الثوري الإيراني أرسل زوجين إيرانيين سافرا إلى السويد في عام 2015، مستخدمين غطاءً من طالبي اللجوء الأفغان. وعاش الزوجان في إسرائيل "كخلية نائمة" حتى عام 2021 عندما تم تفعيلهما لاغتيال ثلاثة يهود بارزين على ما يبدو. لكن تم إيقافهما من قبل أجهزة الأمن، وأكدت وزارة الداخلية البريطانية: "ستواجه بريطانيا دائمًا تهديدات من دول أجنبية، ونحن نقيم باستمرار التهديدات المحتملة".