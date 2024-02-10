إسرائيل تعبر عن قلقها من مرسوم بايدن وتؤكد التزامها بالقانون الدولي

تشعر إسرائيل بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي نشره الرئيس جو بايدن، والذي ينص على أن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة - بما في ذلك إسرائيل - سيكون مشروطاً بالتزام الدولة بالعمل بموجب قوانين الحرب الدولية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتقليل المخاطر. وينص الأمر على أن الدولة التي لا تفي بالتزاماتها ستخاطر بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية في غضون 45 يومًا.

على الرغم من عدم ذكر اسم إسرائيل في الأمر، يبدو أن أمر الرئيس الأمريكي يهدف إلى تهدئة الدوائر التقدمية في الحزب الديمقراطي، التي تنتقد المساعدات العسكرية الأمريكية الواسعة لإسرائيل، وتطالب الإدارة بوضع شروط وتعهدات تدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي. يأتي هذا الأمر في إطار جهود بايدن لإرضاء المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة.

وتعبّر إسرائيل عن التزامها بالقانون الدولي وجهودها لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين الفلسطينيين، وهو ما كان من المفترض أن يكون واضحًا في المرسوم الرئاسي. ومع ذلك، تثير الحاجة إلى تقارير دورية وإبلاغ منتظم للأميركيين قلقًا كبيرًا لإسرائيل، التي تدرس تداعيات هذا الأمر.

ويُشير المرسوم، المنشور تحت عنوان "مذكرة الأمن القومي"، إلى السياسة الأمريكية في نقل الأسلحة التقليدية إلى الشركاء الأجانب كوسيلة حاسمة لتعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي. تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الإنس

وفقًا للأمر الرئاسي، يُلزم وزير الخارجية بطلب ضمانات مكتوبة وموثوقة من الحكومات الأجنبية التي تتلقى دعمًا عسكريًا، تؤكد التزامها بالقوانين الدولية. ويتطلب الأمر من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس للمراقبة.

تتعهد الدولة المتلقية للدعم العسكري من الولايات المتحدة باستخدام وسائل الدفاع وفقًا للقوانين الدولية، وإذا لم تلتزم بذلك، يجب على وزيري الخارجية والدفاع إبلاغ الرئيس في غضون 45 يومًا بالتدابير المتخذة للتعامل مع الوضع، مما قد يشمل تعليق نقل الأسلحة والمعدات الأمنية الإضافية، مع استثناء أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية الدفاعية غير القاتلة.