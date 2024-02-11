بعيدًا عن آسيا: جبهة جديدة للتوتر بين الصين والولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه في أغسطس/آب الماضي، كشف رئيس الغابون السابق علي بونغو لنائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر خلال اجتماع في قصره الرئاسي أنه وعد الزعيم الصيني شي جين بينغ سرا بأن بكين يمكنها نشر قوات عسكرية على ساحل بلاده على المحيط الأطلسي. وذكر التقرير أن فاينر حث بونجو على رفض العرض وسحبه.

تنظر الولايات المتحدة إلى المحيط الأطلسي باعتباره ساحة أمامية استراتيجية لها، وبالتالي فإن الوجود العسكري الصيني الدائم هناك - وخاصة قاعدة بحرية حيث يمكن لبكين إعادة تسليح وإصلاح السفن الحربية - يعتبر تهديدا خطيرا لأمن الولايات المتحدة. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة "في كل مرة يبدأ الصينيون بالتجول في دولة ساحلية افريقية، نشعر بالخوف".

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وكان هذا الحديث المشحون بين بونجو وفاينر في الغابون، مجرد مناوشة واحدة في مناورة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين في أفريقيا. وتشن الصين حملة غير معلنة لإنشاء قواعد بحرية على الساحل الغربي للقارة السمراء ، وعلى مدار عامين تبذل الولايات المتحدة جهداً موازياً لإقناع القادة الأفارقة بمنع أسطول الجيش الصيني من التمركز في مياه المحيط الأطلسي.

ووفقا للتقرير فإن مسؤولين أمريكيين ومن الغابون يجرون حاليا مفاوضات نحو إبرام اتفاق تعاون أمني وناقشوا اجراء تدريبات أمريكية لمساعدة الغابون بضمان أمن حدودها. وقرر البيت الأبيض في تشرين ثاني/نوفمبر استضافة الغابون هذا العام بمناورات بحرية غربي ومركز إفريقيا بقيادة الولايات المتحدة، والتي يشار بها عشرات الدول. وتهدف هذه التدريبات لمساعدة الدول الساحلية لمحاربة القرصنة والصيد غير القانوني.

وفي غينيا الاستوائية المجاورة، أشارت الولايات المتحدة في السابق إلى الجهود الصينية لإنشاء قاعدة، وقال المسؤول للصحيفة: "لقد أكدت لنا سلطات غينيا الاستوائية باستمرار أنها لن تطلب من الصين بناء قاعدة"، ومع ذلك، قال سفير غينيا الاستوائية في واشنطن إن الصين تزودهم بالمعدات العسكرية والتدريب، فضلا عن الطرق والموانئ والمطارات وغيرها من البنية التحتية. لكنه أضاف: "نحن نتفاجأ بإصرار الحكومة الأمريكية لأننا لم نتلق طلبا من الحكومة الصينية لإنشاء قاعدة بحرية في غينيا الاستوائية."