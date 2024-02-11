وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد أنها ستزور إسرائيل للدفع من أجل وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ستتوجه إلى إسرائيل منتصف الأسبوع المقبل. والهدف المعلن من الرحلة هو الحث على وقف إطلاق النار بينما تستعد إسرائيل للتقدم نحو معقل حماس في رفح في قطاع غزة.

وكتبت بيربوك في منشور على موقع X أمس السبت "إن المحنة في رفح تفوق الخيال بالفعل. 1.3 مليون شخص يبحثون عن الحماية من القتال في أضيق مساحة. أي هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية". .

وستكون زيارة بيربوك الأسبوع المقبل هي الخامسة لها منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما نفذت حماس الهجوم الدموي في غلاف غزة جنوب إسرائيل.

وجاء في منشور ثانٍ: "إسرائيل مرة أخرى الأسبوع المقبل"، "يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد حماس، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تخفف معاناة المدنيين قدر الإمكان. ولهذا السبب هناك حاجة إلى وقف آخر للقتال - حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن في النهاية. وسأناقش سبل تحقيق ذلك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن حكومته تعد خطة لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني محصورين في رفح على الحدود الجنوبية مع مصر.