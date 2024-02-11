تقرير/ "إدارة بايدن تدرس تعريف المستوطنات بأنها "تخالف القانون الدولي"

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تعريف المستوطنات بأنها تخالف القانون الدولي. وكان وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو الغى عام 2019 السياسة المعروفة بـاسم "وثيقة هانسل"، والتي اتبعتها الإدارة الأمريكية على مدار 40 عاما اعتبرت بموجبها واشنطن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. حاليا وبسبب الحديث في إسرائيل عن إقامة مستوطنات في غزة، تدرس الإدارة الأمريكية التراجع عن هذا القرار.

وقال مسؤول أمريكي لـ"كان" أن "الولايات المتحدة لا تدعم احتلال إسرائيلي لمناطق في غزة أو إقامة مستوطنات جديدة في القطاع"، ولم تنف وزارة الخارجية الأمريكية ما تطرق اليه التقرير وقالوا لـ"كان" إن :"توسيع المستوطنات يلحق ضررا بحل الدولتين، ويتسبب بتوتر ويضر بالثقة بين الطرفين".

هذا أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بوقت سابق اليوم بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه قريبون حاليا من نقطة حرجة بالعلاقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، ولم يعودوا يرون فيه شريكا فعالا يمكن التأثير عليه، جاء هذا وفقا لشهادات لعدد من الأشخاص المطلعين على نقاشات داخلية. وأفيد أيضا أن عددا من مساعدي بايدن يشجعونه بانتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية علنا بسبب العملية العسكرية في غزة.