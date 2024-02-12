الرئيس الأمريكي يستقبل العاهل الأردني في واشنطن

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن، ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان الجهود الجارية لتحرير المحتجزين لدى حماس في غزة، والقلق المتزايد بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح الساحلية.

ويعتبر هذا هو الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ مقتل 3 جنود أميركيين الشهر الماضي في غارة بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن، وألقى بايدن باللوم على الجماعات المدعومة من إيران في سقوط القتلى.

وهو الأول من نوعه للولايات المتحدة بعد أشهر من الضربات التي شنتها هذه الجماعات ضد القوات الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويأتي الاجتماع مع الملك عبد الله الثاني في الوقت الذي يعمل فيه بايدن ومساعدوه على التوسط في وقف آخر للحرب الإسرائيلية ضد حماس من أجل إرسال المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى القطاع وإخراج الرهائن.