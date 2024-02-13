منظمات دولية تطالب فرنسا بالتعويض على تجاربها النووية في الجزائر

قامت 15 منظمة دولية، تنشط في مجال محاربة التجارب النووية ونزع الأسلحة النووية، اليوم الثلاثاء، بمطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها في معالجة "الكارثة المستمرة" الناجمة عن تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية قبل ستة عقود.

ولا تزال آثارها الإشعاعية قائمة حتى اليوم، بما في ذلك كشف الوثائق السرية المتعلقة بتلك التجارب وتعويض المتضررين.

وطالبت تلك المنظمات، في وثيقة مشتركة صدرت بمناسبة الذكرى الـ 64 لأول تفجير نووي فرنسي في الجزائر، السلطات الفرنسية "برفع السرية المحيطة بالملفات المتعلقة بالتفجيرات والتجارب النووية في الجزائر، وتزويد الحكومة الجزائرية بقائمة شاملة لمواقع دفن النفايات النووية مع وصف تفصيلي للمواد المدفونة".

كما طالبت المنظمات "بنشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة، والكف عن الاختباء خلف أسرار الدفاع والأمن الوطني، وتسهيل إجراءات التعويضات وتسريع عملية تعويض الضحايا الجزائريين".

وما زالت الدولة الفرنسية تتعامل مع هذه القضية بسرية كبيرة، بمبرر أسرار الدفاع الوطني والأمن، على الرغم من مرور أكثر من ستة عقود على هذه التفجيرات، إذ ترفض الكشف عن خرائط دقيقة تكشف مواقع النفايات النووية وتحديد مواقع دفن هذه النفايات بدقة، برغم مطالب رسمية قدمتها الجزائر.

وفي أبريل 2021، كان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة قد طلب خلال اجتماعه في الجزائر، مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول فرانسوا لوكوانتر، "موافاة الجزائر بالخرائط الطبوغرافية، لتتمكن الجزائر من "تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة حتى اليوم".