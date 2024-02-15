القيادة المركزية الأمريكية تعترض شحنة أسلحة كبيرة من إيران متجهة إلى الحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، يوم الخميس، عن اعتراض شحنة أسلحة قادمة من إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ووصفت الشحنة بأنها "أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى"، وتتكون من مكونات صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار ومتفجرات ومعدات عسكرية أخرى".

وجاء في البيان أن سفينة الاستجابة السريعة التابعة لخفر السواحل الأمريكي من فئة Sentinel USCGC Clarence Sutphin Jr، المخصصة للقوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية، "حددت موقع السفينة في بحر العرب وأنزلت فيها فريقا".

ووجد على متن السفينة "أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات مركبة تحت الماء/السطح بدون طيار (UUV/USV)، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، وقطع لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى".

U.S. CENTCOM

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها إلى أن مثل هذه الشحنات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، والذي تم تمديده وتجديده في القرارين 2675 و2707.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا في البيان: “هذا مثال آخر على نشاط إيران الهدام في المنطقة”. وأضاف: "إن استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".