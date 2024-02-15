وصول رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى إسرائيل: تطورات جديدة في قضية صفقة الرهائن

بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم وجود وفد آخر للتفاوض بشأن صفقة الرهائن في القاهرة، وصل رئيس وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، اليوم (الخميس) في زيارة سرية إلى إسرائيل. التقى بيرنز، بالإضافة إلى زيارته لنتنياهو، أيضًا برئيس الموساد ديفيد (دادي) بارنيا، بعد يومين من لقائهما في العاصمة المصرية في إطار الجولة السابقة من المحادثات.

وجاء قرار نتنياهو بمنع مغادرة الوفد لمتابعة محادثات المتابعة في القاهرة بعد أن تحدث ممثلون إسرائيليون عن حدوث "تقدم" خلال مشاركتهم في اجتماع تجديد المفاوضات في العاصمة المصرية. وفي وقت لاحق، أصبح من الواضح أن نتنياهو لم يبلغ الوزراء يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي آيزنكوت بقراره عدم إرسال فريق إسرائيلي لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة الرهائن الجديدة.

وقال مقر أهالي عودة المختطفين بعد وقت قصير من علمها بقرار نتنياهو إن "الأهالي قبلوا بذهول تام قرار إفشال المفاوضات في القاهرة. وهذا قرار فاضح ويعني حكم الإعدام والتضحية الواعية بالنفس". يقبع 134 مختطفًا في أنفاق حماس، ويبدو أن بعض أعضاء مجلس الوزراء قرروا التضحية بحياتهم دون الاعتراف بذلك.

وأعلن أهالي المختطفين اليوم عزمهم تكثيف نضالهم. وقالوا: "إن معنى تحول الأحداث واحد - تضحية المختطفين". وسيقوم ممثلو الأهالي بالإدلاء ببيان لوسائل الإعلام مساء اليوم من أجل نقل رسالة إلى رئيسي الموساد والشاباك والمسؤول عن ملف المختطفين، وبحسب قولهم سيقولون في البيان يعلنون عن الخطوات التالية التي ستنطلق مساء اليوم، وبعد التصريح لوسائل الإعلام، ينوي أهالي المختطفين أن يتحصنوا أمام الكريا في تل أبيب - حيث سيتجمعون واحدًا تلو الآخر، هذه هي حكومة إدارة الحرب والمجلس الوزاري السياسي الأمني.