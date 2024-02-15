"تصاعد الجدل حول خطة تأسيس دولة فلسطينية: ردود فعل إسرائيلية وفلسطينية وتدخل أميركي"

في التطرق الأول إلى التقرير الذي يفيد بأن الولايات المتحدة تدعم خطة إقامة دولة فلسطينية، رفض المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الفكرة. وقال آفي هايمان، المتحدث باسم الإدارة الوطنية للدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي للصحفيين الأجانب: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن توزيع الهدايا على الفلسطينيين". وبحسب قوله فإن إسرائيل لا تزال في "فترة ما بعد كارثة مجزرة 7 أكتوبر".

وأضاف: "حان الوقت الآن للنصر، انتصار كامل على حماس، وسنواصل طريقنا نحو النصر"، مكررًا الرسالة التي يحرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تكرارها في تصريحاته. وأوضح أن "كل المناقشات بشأن اليوم التالي ستكون في اليوم الذي يلي القضاء على حماس".

وحتى قبل ذلك، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"الجهود المبذولة للتوصل إلى مبادرة سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، وانتقدت تصريحات الوزراء الإسرائيليين الرافضة للفكرة. فيما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات على الوزراء، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جابر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذات "يشكلان تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب الوزارة.

"ترحب الوزارة بكل الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت لصياغة مبادرة سياسية تقوم على الاحتياجات الاستراتيجية لإقامة الدولة الفلسطينية، وتمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار، مما يحمي المواطنين الفلسطينيين ويطلق سراح الرهائن مقابل الأسرى"، على حد تعبيره. وأضاف الفلسطينيون أن "أي مبادرة سياسية لوقف الحرب وحل الصراع، والتي لا تبدأ بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة واعتراف الدول الغربية والولايات المتحدة بها، محكوم عليها بالفشل مثلها مثل إسرائيل".

تحاول الولايات المتحدة ومجموعة صغيرة من دول الشرق الأوسط الانتهاء بسرعة والتوصل إلى خطة مفصلة وشاملة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني محدّد لإقامة دولة فلسطينية. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الخطة قد تكون محتملة مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال بضعة أسابيع.

وبحسب التقرير فإن الإلحاح لمحاولة استكمال مثل هذه الخطة يرتبط بشكل مباشر بمحاولة وقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح المختطفين. وقال مسؤولون أميركيون وعرب إن وقف إطلاق النار المبدئي، الذي ينبغي أن يستمر لمدة ستة أسابيع، سيمنح الوقت للإعلان عن الخطة وحشد الدعم واتخاذ بعض الخطوات الأولى لتنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة. ويأمل مخططو البرنامج أن يتم التوصل إلى صفقة الرهائن حتى قبل بداية شهر رمضان، خلال أقل من شهر. وقال مصدر أميركي للصحيفة إن "المفتاح هو صفقة الرهائن".

كان رد فعل اعضاء الائتلاف قويا على الخطة. قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس". وكتب وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير: إن نية الولايات المتحدة ومعها دول عربية أخرى إقامة دولة إرهابية إلى جانب دولة إسرائيل هو وهم ونابع من المفهوم الخاطئ بأن الطرف الآخر لديه شريك للسلام."

من جهته علق وزير التربية والتعليم يوآف كيش على التقرير صباح اليوم، قائلا لموقع "واينت" "نحن معنيون فقط بالنصر في قطاع غزة وتدمير قدرات حماس وإعادة المختطفين. أي حديث عن مكافأة من نوع أو آخر لهؤلاء القتلة - نحن لسنا منخرطين فيه على الإطلاق". كما أعرب الوزير جدعون ساعر عن معارضته: "لقد حذرت من الخطة الخطيرة التي تتشكل للاعتراف الدولي الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. هذه الخطة لن تعجز عن حل الصراع فحسب، بل ستجعله مستعصيا على الحل".