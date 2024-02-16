نتنياهو: إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية (الخميس)، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمدة تقارب 40 دقيقة، خلال اجتماع المجلس السياسي الأمني. وفي نهاية المحادثة، قام نتنياهو بتوجيه رسالة إلى الجانب الأمريكي، مؤكدًا أن "إسرائيل بوضوح ترفض الإملاءات المفروضة بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين"، في ظل التقارير التي تفيد بأن إدارة بايدن تروج بالتعاون مع الدول العربية لخطة مفاجئة لإقامة دولة فلسطينية.

وكانت المحادثة بين نتنياهو وبايدن الليلة الماضية هي المحادثة الثانية بين الزعيمين خلال الأسبوع الماضي. ومن بين الأمور التي ناقشاها، كانت مسألة الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بالإضافة إلى استمرار القتال في قطاع غزة - مع التركيز على العملية المخطط لها في رفح. وتم خلال الحديث مناقشة مسألة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

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"لقد أوضح الرئيس أنه ملتزم بالعمل بلا كلل لدعم إطلاق سراح جميع المختطفين في أقرب وقت ممكن، معترفًا بوضعهم المروع بعد 132 يومًا من الأسر لدى حماس. كما ناقش الرئيس ورئيس الوزراء الوضع في غزة". وقال البيت الأبيض بعد الاتصال: "هناك حاجة ملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحتاجين". وجاء في البيان أن "الرئيس تطرق أيضاً إلى الوضع في رفح، وأكد موقفه بأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عمل عسكري في رفح دون خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة المواطنين ودعمهم". كما أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستلتقي غداً بالرئيس يتسحاق هرتسوغ في مؤتمر ميونيخ الأمني.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مساء الخميس الماضي خطة إدارة الرئيس جو بايدن وبعض الدول في الشرق الأوسط، التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى توصل الأطراف إلى اتفاق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، يشمل صفقة الرهائن وإقامة دولة فلسطينية، وفقًا لجدول زمني محدد. وقد أثارت هذه الخطوة غضب الوزراء وأعضاء الكنيست وشخصيات كثيرة في إسرائيل، وتباينت ردود الفعل خلال الليل، بما في ذلك رد فعل رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر: "لقد أوضحت في جلسة مجلس الوزراء موقفي من الحديث الأخير عن فرض دولة فلسطينية على إسرائيل". وأضاف: "وموقفي يتلخص في الجملتين التاليتين:

1. ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.

2. ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. إن مثل هذا الاعتراف عقب مذبحة 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".

يذكر أن الوزراء وأعضاء الكنيست في الحكومة عارضوا الخطة، ومن بينهم بتسلئيل سموريتش، إيتامار بن غفير، عميحاي شيكلي، وزئيف إلكين. وكتب سموريتش: "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة، التي تقول في الواقع: "يستحق الفلسطينيون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا: دولة فلسطينية عاصمتها القدس. والرسالة هي أن مذبحة المواطنين الإسرائيليين تدفع ثمناً باهظاً. فالدولة الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل، كما ثبت في 7 تشرين الأول/أكتوبر لن تكون كفار سابا كفار غزة".