تعتبر صناعة النفط والغاز في إيران، بما في ذلك مصانع البتروكيماويات التي تعالج النفط الخام إلى منتجات نهائية، العامل الاقتصادي الأكثر أهمية في البلاد. ولا يقتصر دخل الدولة الإيرانية على صناعة النفط والغاز فقط، بل توفر هذه الصناعة احتياجات الطاقة والمنتجات الإضافية للنفط والغاز للسوق المحلية، التي تضم أكثر من 83 مليون شخص.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها ليلة الجمعة الماضية أن إسرائيل هي المسؤولة عن الانفجارات التي وقعت في خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في إيران خلال ليلتي الثلاثاء والأربعاء، بالإضافة إلى الانفجار الذي وقع في مصنع للكيماويات في طهران يوم الخميس. وأشار التقرير إلى أن الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث ليست محدودة فقط للمواطنين الإيرانيين والأسر، بل أيضًا تمثل ضربة جسيمة لقدرة النظام في طهران على تأمين الأمن الاقتصادي اليومي للسكان. ولم تكن هذه الضربات مجرد ضربات عابرة، بل أحدثت نقصًا ملموسًا في عدة مناطق من البلاد.

التفجيرات التي وقعت في أنابيب الغاز في إيران ومصنع البتروكيماويات تحتاج إلى تحقيق دقيق لتحديد الجهة المسؤولة عنها. وبالنسبة للتفسيرات المتعلقة بدور إسرائيل أو أي جهة أخرى في هذه الأحداث، فهي تبقى مجرد افتراضات وتحتاج إلى إثباتات موثوقة.

على الرغم من ذلك، فإن الصراعات الإقليمية والتوترات بين إيران وإسرائيل والجماعات المنتفضة المدعومة منها قد تعكس واقع التوترات السياسية في المنطقة. ومن المهم أن تجرى التحقيقات بشكل دقيق ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الحوادث وتحديد المسؤوليات بشكل صحيح.

يبدو أن الفكرة الرئيسية لدى إسرائيل هي أنه إذا تعرض مواطنوها في شمال البلاد للتهديد وتعرض سكان مدن مثل إيلات لخطر الهجوم، فإن مواطني إيران سيتحملون تبعات هذه الأزمة أيضًا. بينما تستمر حياة مواطني إسرائيل بشكل طبيعي داخل حدودها السيادية، فإن تبعات النزاع تصل إلى مواطني إيران مباشرة.

وتشير التقارير إلى أنه في الماضي، تعرضت منشآت اقتصادية مدنية في إيران لهجمات يُعتقد أنها نفذتها إسرائيل، وذلك على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بين تلك الهجمات والبرنامج النووي الإيراني. كانت هذه الهجمات تستهدف بنية التحتية المدنية في إيران مثل نظام إمدادات المياه والمستشفيات، ويُشتبه أيضًا أن إسرائيل كانت وراء تعطيل حركة الشحن في ميناء بندر عباس ونظام السكك الحديدية ومحطات الوقود باستخدام الهجمات السيبرانية.