الرئيس الإسرائيلي يتحدث في مؤتمر ميونيخ حول لقائه برئيس وزراء قطر وقضايا أمنية إقليمية

تحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في مؤتمر ميونيخ للأمن عن لقائه مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس. وقال هرتسوغ: "لقد التقيت برئيس وزراء قطر أمس، وكان لقاءً جيدًا - أعتقد أنه يشجع جهودًا كبيرة على الرغم من الصعوبة والتعقيد".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، علينا التأكد من أننا نعرف ما إذا كان هناك من يتخذ القرارات على الجانب الآخر. ففي نهاية المطاف، نحن نتعامل مع أشخاص مشتتين ومختبئين في جميع أنحاء غزة، وخاصة في الأنفاق، وعلينا أن نعرف مكان وجودهم".

وأضاف "نحن قلقون بشأن الأدوية التي دخلت قطاع غزة، وبحسب المعطيات والمعلومات المتوفرة لدينا فإنها لم تصل بعد إلى المختطفين. وأعتقد أن الأهم هو أن يفهم الجميع أنهم إذا تمكنوا من ذلك، نريد المضي قدمًا ورؤية الأفق فيما يتعلق بهذا الوضع الرهيب، الذي بدأته حماس بقسوة غير مسبوقة - وهو أسوأ رعب ضد اليهود منذ الحرب العالمية الثانية، وفظائع الاغتصاب والذبح والحرق، وبالطبع الاختطاف - لذلك نحتاج أولاً وقبل كل شيء لحل قضية المختطفين وإعادتهم إلى وطنهم سالمين في أسرع وقت ممكن."