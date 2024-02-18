الرئيس البرازيلي يهاجم: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين مثل هتلر"

هاجم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إسرائيل خلال قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا اليوم، وقال "ما يحدث حاليا في قطاع غزة بحق السكان الفلسطينيين لا يشبه أي لحظة تاريخية أخرى، لأجل الحقيقة - هذا حدث عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو هذه التصريحات وقال: "كلام رئيس البرازيل مخزٍ وخطير. يتعلق الأمر بالتقليل من شأن المحرقة ومحاولة الإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إن مقارنة إسرائيل بالمحرقة النازية وهتلر أمر غير مقبول وتجاوز للخطوط الحمر. إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل وهي تفعل ذلك مع مراعاة القانون الدولي".

وقرر نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس استدعاء السفير البرازيلي لدى إسرائيل لتوبيخه، وقال كاتس: "كلام رئيس البرازيل مخزٍ وخطير. لن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".