تقرير : مصادر أميركية تكشف سر سلاح روسيا الفضائي النووي

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر مطلعة، الغموض حول تطوير سلاح نووي فضائي يستهدف الأقمار الاصطناعية وخاصة فيما يتعلق بطريقة عمله في الفضاء.

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

وبحسب المصادر فإن طريقة عمل السلاح الروسي "المفترض"، يعمل عن طريق خلق موجة طاقة هائلة عند تفجيرها، مما قد يؤدي إلى شل مجموعة كبيرة من الأقمار الاصطناعية التجارية والحكومية التي يعتمد عليها العالم للتحدث عبر الهواتف المحمولة، ودفع الفواتير، وتصفح الإنترنت.

وأكدت المصادر أن هذا النوع من الأسلحة يعرفه خبراء الفضاء العسكريون باسم النبضات الكهرومغناطيسية النووية، وهو من شأنه أن يخلق نبضا من الطاقة الكهرومغناطيسية وطوفانا من الجسيمات المشحونة للغاية، التي من شأنها أن تمزق الفضاء لتعطيل الأقمار الاصطناعية الأخرى التي تحلق حول الأرض.

وفي هذا الجانب، يقول الخبراء إن هذا النوع من الأسلحة يمكن أن يكون لديه القدرة على القضاء على مجموعات ضخمة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة، مثل "ستارلينك" من "سبيس إكس"، الذي استخدمته أوكرانيا بنجاح في حربها المستمرة مع روسيا.

وبحسب مسؤول أميركي ومصادر أخرى فإنه من المؤكد تقريبا أن هذا سيكون "سلاح اللحظة الأخيرة" بالنسبة لروسيا، لأنه سيلحق نفس الضرر بأي أقمار اصطناعية روسية موجودة أيضا في المنطقة.