ما هي متلازمة الموت المفاجئ الذي أدت لوفاة المعارض الروسي نفالني؟

قال فريق المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، أن السلطات الروسية أبلغت والدته بأنه توفي بما أسموه "متلازمة الموت المفاجئ"، وأنه لن يتم تسليم جثمانه إلى أسرته قبل انتهاء التحقيق في وفاته.

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وأكدت هيئة السجون الروسية أن المعارض سقط مغشياً عليه، وتوفي أول أمس (الجمعة) بينما كان يسير في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي في خارب، على بعد نحو 1900 كيلومتر شمال شرقي موسكو، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لثلاثة عقود.

وتعد "متلازمة الموت المفاجئ" (Sudden Death Syndrome SDS) مصطلحاً غامضاً وواسعاً يمكن أن يصف أي وفاة مفاجئة وغير متوقعة لأسباب طبيعية. وهي ليست حالة أو تشخيصاً رسمياً، ولا تشير بالضرورة إلى حالة طبية محددة.

وأفاد موقع "ميديكال نيوز توداي" Medical News Today، أن متلازمة الموت المفاجئ تُعد مصطلحاً شاملاً للعديد من السيناريوهات البيولوجية التي تؤدي إلى حدوث وفيات سريعة وغير متوقعة، وغالباً ما يكون لدى الشخص المعني علامات تحذيرية قليلة للمرض أو معدومة. وحتى بعد الوفاة، قد لا يكشف تشريح الجثة عن تشوهات واضحة.

ويقول تعريف منظمة الصحة العالمية إن الموت المفاجئ قد يحدث خلال ساعة واحدة من ظهور الأعراض.

وعدَّ الموقع الطبي أن هناك اختلافاً بين "متلازمة الموت المفاجئ" و"السكتة القلبية المفاجئة"؛ حيث يعد الأخير وصفاً للوفاة الناجمة عن خلل في وظائف القلب، والتي تحدث خلال ساعة واحدة لأي سبب من الأسباب في القلب والأوعية الدموية.

وأصبحت "متلازمة الموت المفاجئ" و"السكتة القلبية المفاجئة" مترادفتين. وفي حين أن كثيراً من الأمراض المختلفة يمكن أن تؤدي إلى تفاعل متسلسل مميت في الجسم، فإن مرض فقر الدم المنجلي هو سبب شائع.