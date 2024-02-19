المحكمة الدولية تبدأ جلسات الاستماع بشأن الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية

من المقرر أن تبدأ المحكمة الدولية الإثنين، جلسات الاستماع بشأن الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية. وسيعتلي المنصة أولا وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي. وأرسلت إسرائيل ملاحظاتها المكتوبة لكنها لن تشارك حضوريا في وقائع المحكمة العليا للأمم المتحدة.

وتنعقد المحكمة في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول منها على رأي استشاري حول آثار الحكم الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام 1967، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط /فبراير الجاري.

ويتوقع الملتمسون الفلسطينيون أن يعالج الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية "الأهمية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" ويطلب نص الاقتراح من المحكمة أن توصي بالإجراءات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ودول العالم ضد إسرائيل بسبب هذا الوجود الذي يشكل، حسب الاقتراح، " ضما للأراضي".

وتضم قائمة المشاركين الولايات المتحدة والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر وكذلك الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، الأحد، أن مصر ستتقدم بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خلال مرافعتها يوم الأربعاء المقبل.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب الأيام الستة عام 1967 وتعرف في الشارع العربي بالنكسة. وانسحبت القوات الإسرائيلية من غزة عام 2005 بقرار اتخذه رئيس الوزراء الليكودي المنشق أريئيل شارون. وتعد جلسة الاستماع استمرارا للضغط الفلسطيني من أجل قيام المؤسسات القانونية الدولية بفحص سياسات إسرائيل.