الرئيس البرازيلي يستدعي سفير بلاده في إسرائيل بعد جلسة توبيخه بوزارة الخارجية الإسرائيلية

أمر الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا مساء اليوم بإعادة السفير البرازيلي في تل أبيب فدريكو ميير، بعد ساعات من محادثة توبيخ أجراها له وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس في متحف المحرقة "ياد فاشيم" والتي وصف خلالها لولا بأنه "شخصية غير مرغوب بها". في المقابل استدعي السفير الإسرائيلي في البرازيل دانييل زوهار-زونشطاين الى محادثة توبيخ مساء اليوم.

بدأت هذه الضجة أمس بعد هجوم شديد للرئيس البرازيلي ضد إسرائيل والتي اتهمها بتنفيذ إبادة جماعية مقارنا ما يحدث بالمحرقة النازية :"ما يحدث في غزة ليس حربا، وإنما إبادة جماعية"، وجاءت تصريحات لولا خلال أمام صحافيين خلال مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي في أديس ابابا في أثيوبيا.

وقال لولا:"هذه ليست حرب جنود ضد جنود، هذه حرب بين جيش مع جاهزية عالية أمام نساء وأطفال. ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لم يحدث بأي فترة أخرى بالتاريخ. عمليا، هذا جرى قبل ذلك: عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي للسفير الإسرائيلي خلال جولة بمتحف المحرقة "ياد فاشيم" :"سيدي السفير، جلبتك الى هذا المكان الذي يظهر أكثر ما قام به النازيون الذي قتلوا ستة ملايين من أبناء الشعب اليهودي، بما يشمل عائلتي. الأمور التي قالها الرئيس البرازيلي، الذي قارن بين الحرب العادلة لإسرائيل ضد حماس وأعمال الإبادة التي قام بها النازيون وهتلر ضد اليهود، ، هي وصمة عار واعتداء معاد للسامية خطير".

ونقل الوزير كاتس للرئيس البرازيلي عن طريق السفير قائلا :"أطلب منك أن تنقل رسالة للرئيس باسمي وباسم دولة إسرائيل، بأننا لن نسامحه وهو شخصية غير مرغوب بها في إسرائيل ما لم يتراجع عن تصريحاته ويعتذر".