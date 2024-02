قصر "الإليزيه" : الرئيس الفرنسي أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل المغربي

كشف قصر "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى مؤخرا، اتصالا هاتفيا مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، دون الكشف عن تاريخه أو مضمونه، وهي الخطوة التي تزامنت مع زيارة شقيقات العاهل المغربي إلى باريس، ولقائهم مع السيدة الأولى لفرنسا، وتأتي أيضا بعد أيام من تأكيد وزير الخارجية الفرنسي سعيه لتحسين العلاقات مع الرباط.

