قصر "الإليزيه" : الرئيس الفرنسي أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل المغربي

كشف قصر "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى مؤخرا، اتصالا هاتفيا مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، دون الكشف عن تاريخه أو مضمونه، وهي الخطوة التي تزامنت مع زيارة شقيقات العاهل المغربي إلى باريس، ولقائهم مع السيدة الأولى لفرنسا، وتأتي أيضا بعد أيام من تأكيد وزير الخارجية الفرنسي سعيه لتحسين العلاقات مع الرباط.

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وتداولت وسائل إعلام فرنسية، من بينها صحيفة "لوباريزيان" وشبكة BMFTV، أن ماكرون أتى إلى حفل الاستقبال الذي نظمته حرمه، بريجيت ماكرون، على شرف الأميرات مريم وأسماء وحسناء، شقيقات العاهل المغربي، من أجل تحيتهن، وأضافت أن الرئيس "أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس".

من جهتها، لم تتطرق الرباط إلى أي اتصال بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، رغم أنها أعلنت، مساء أمس الاثنين، عبر قصاصة رسمية نشرتها وزارة الخارجية المغربية، أن الأميرات زُرن فرنسا واستُقبلن من طرف بريجيت ماكرون، رابطة الأمر بالعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية الفرنسية.

وبحسب ماجاء أنه جرى استقبال الأميرات من طرف زوجة الرئيس الفرنسي وأنهن شاركن في مأدبة غذاء نُظمت على شرفهن، مضيفة أن هذه الخطوة جرت بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، وتابعت أنها تندرج في إطار "استمرارية علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورني، قد أكد، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، أنه يعمل تجاوز "سوء الفهم" الحاصل بين الرباط وباريس، معلنا استئناف التواصل مع المملكة بعد الأزمة الدبلوماسية التي طبعت العلاقات الثنائية بين البلدين، وقبل ذلك أكد في حديث لوسائل الإعلام أنه مكلف من طرف ماكرون بتحسين العلاقات المغربية الفرنسية.

فيما قال السفير الفرنسي لدى الرباط كريستوف لوكورتييه، في لقاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، إنه “سيكون من الوهم وعدم الاحترام الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا من قضية الصحراء”.