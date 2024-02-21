ثالث زيارة رسمية .. رئيس الوزراء الإسباني يزور المغرب

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور المغرب، اليوم الأربعاء، في ثالث زيارة رسمية، وذلك بعد تسوية الخلاف الدبلوماسي العميق بين مدريد والرباط، ويدور الحديث عن استقباله من طرف العاهل المغربي محمد السادس.

AP Photo رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش يشرفان على توقيع اتفاقيات بين ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي وخوسيه مانويل ألباريس ويل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الدولي الاجتماع المغربي الإسباني الرفيع المستوى، بالرباط، المغرب، الخميس 2 فبراير 2023.

وجاء في بيان أن سانشيز سيرافقه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريث في الرحلة، التي "تؤكد العلاقات العميقة التي باتت تربط بين البلدين"، وأكد مكتبه أن المغرب "جار صديق وحليف استراتيجي لإسبانيا في جميع المجالات".

وفي نفس السياق، وكالة الأنباء الاسبانية “ايفي” أكدت خبر الزيارة المفاجئة التي أعلن عنها مكتب الحكومة الاسبانية، عبر قصاصة إخبارية ، حيث لم تكن رحلة الرباط مدرجة على جدول اعمال الحكومة لهذا الاسبوع .

يشار إلى أن العلاقات بين البلدين تحسنت، منذ قررت مدريد، في مارس/آذار 2022، إعادة النظر في موقفها الدبلوماسي من ملف الصحراء، ما وضع حدا لأزمة دبلوماسية بين البلدين، امتدت عاماً، بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو، إبراهيم غالي، "بهوية مزورة" لتلقي العلاج.