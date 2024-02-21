تقرير : تحذير أميركي للحلفاء .. روسيا قد تطلق "النووي" هذا العام

بعد تأكيد البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن روسيا حصلت على سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية، واصفا الأمر بالمقلق، يبدو أن واشنطن أرسلت تحذيراً لحلفائها.

ووفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" فإن مصادر مطلعة بأن مسؤولين أميركيين حذروا حلفاء للولايات المتحدة من أن روسيا قد تطلق سلاحًا نوويًا مضادًا للأقمار الصناعية هذا العام، كما نبهوا إلى أن روسيا يمكن تطلق أيضا رأسًا حربيًا وهميًا إلى الفضاء في أقرب وقت هذا العام.

أو ربما تطلق سلاحاً حقيقياً من دون تفجيره، في رسالة أو تهديد للدول الغربية ردًا على العقوبات المتزايدة عليها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى أن يكون لدى الكرملين أي نية لنشر مثل هذا السلاح في الفضاء، خلال لقاء مع وزير الدفاع سيرغي شويغو عزم بلاده على نشر أسلحة نووية في الفضاء لضرب الأقمار الصناعية.

حسب ما نقلت رويترز، فقد رأى محللون أن هذا السلاح يمكن أن يستخدم كذلك "للتعتيم أو التشويش" على الأجهزة الإلكترونية الداخلية للأقمار الصناعية بدلا من إسقاطها.