الولايات المتحدة تطلب من محكمة العدل الدولية عدم إجبار إسرائيل قضائيًا على الانسحاب من الضفة الغربية

أوضحت الولايات المتحدة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي التي تنظر في شرعية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية ضرورة مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل، وبالتالي عدم إجبارها على الانسحاب بقرار قضائي، وفق النشر في هيئة البث الرسمية كان اليوم الأربعاء.

تعقد المحكمة الدولية في لاهاي تباعا جلسات بدأت الاثنين للاستماع لمذكرات 52 دولة وهيئة حول "التبعات القانونية للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي أمام قضاة المحكمة الإثنين: "الفلسطينيون يتعرضون للاستعمار والفصل العنصري منذ عقود مما أدى إلى واقع الظلم وليس لديهم مكان آمن". وأردف وزير الخارجية الفلسطيني أن "الإبادة الجماعية التي تجري في غزة (والتي يفترض أن إسرائيل ترتكبها) هي نتيجة لعدم التحرك ضد إسرائيل". ودعا إلى ضرورة عدم السماح لإسرائيل الإفلات من العقاب.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قبل عامين قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية بناء على طلب من السلطة الفلسطينية رأيا استشاريا وغير ملزم بشأن "الاحتلال"، وتم إقحام مسألة الحرب في غزة رغم أنها خارج السياق.

وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة للحصول على رأي استشاري بشأن "الاحتلال" في الضفة الغربية التي يطلق عليها الإسرائيليون أراضي يهودا والسامرة ويعتبرون عودتهم إليها والعيش فيها حقا مشروعا بوصفها أرضهم التاريخية.