مفاوضات حماس في مصر وقمة دولية في باريس: تطورات جديدة في الجهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة

اعلنت حركة حماس أنَّ الوَفْدَ بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، قد أنهى زيارته لمصر لإجراء مُحادثات حول إنهاء الحرب في قطاع غزة. ووفقًا لبيان صادر عن حركة حماس، فقد عُقِدت "عدة لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ومساعديه، حيث تمَّت مناقشة الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان، إضافة إلى عودة النازحين إلى أماكن تواجدهم وتوفير الإقامة والمساعدة في شمال قطاع غزة". وبحسب البيان الصادر عن حركة حماس، فقد تناول الطرفان قضية تبادل الأسرى، والتخطيط لاحتلال المسجد الأقصى.

ومن المتوقع عقد قمة في باريس اليوم، بمشاركة عباس كامل ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد ال ثاني، والوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنياع، إضافة إلى رئيس الشاباك رونان بار.

في خطوة جديدة نحو إيجاد حل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستستضيف باريس الجمعة المقبل قمة رفيعة المستوى للمرة الثانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يتعلق بالمحتجزين.

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن القمة ستشهد حضور رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، تماماً كما حدث في القمة الأولى التي عُقدت في باريس نهاية الشهر الماضي.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل ما زالت تنتظر تحقيق تقدم في المحادثات الجارية بين مصر وحماس في القاهرة قبل تأكيد حضورها، فيما أكد عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وجود "علامات على التقدم" في قضية المحتجزين.