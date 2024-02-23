تقرير| قمة باريس: جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

تنطلق اليوم (الجمعة) في باريس، العاصمة الفرنسية، مؤتمر قمة للترويج للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس. وفقًا لمصادر أميركية، من المقرر أن يجتمع رئيس الموساد، ديفيد (دادي) بارنيا، في بداية المحادثات لإجراء محادثات منفصلة مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري محمد الثني ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال.

وبعد ذلك، سيعقد اجتماعًا موسعًا للوفد الإسرائيلي الذي يضم رئيس الشاباك رونان بار والفريق نيتسان ألون مع ممثلي الدول الثلاث الوسيطة التي تعمل ضد حماس. ومن المقرر أن يتم التوصل إلى اجتماع موسع حول الخطوط العريضة التي يمكن أن تجري المفاوضات على أساسها. من المتوقع أن تلخص قمة باريس القاعدة، وسيتم خلالها توجيه نداء إلى حماس لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.

بعد المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفد حماس، يتجلى التفاؤل والإصرار على التوصل إلى الخطوط العريضة المتفق عليها من جانب الوسطاء. لا يمكن التوصل إلى أرقام ومفاتيح وأيام التهدئة إلا خلال المفاوضات مع حماس، بعد التوافق على مخطط عام.

غير واضح حاليا مدى استمرارية المفاوضات، ويتراوح التقدير بين بضعة أيام وأسبوعين. يسعى الأميركيون للتوصل إلى اتفاق قبل بداية عطلة رمضان التي تبدأ بعد أسبوعين. تشعر الوسطاء بالضغط للوصول إلى اتفاق لأنهم يعينون أن ذلك قد يؤدي فورا إلى تصعيد في شمال البلاد، مما قد يشعل عاصفة من جانب حزب الله.

أكد مسؤولون إسرائيليون أنه على الرغم من التفاؤل، يجب على عائلات الرهائن الذين بقوا في غزة لمدة 140 يومًا عدم الاعتقاد بأن الصفقة ستتم في اليوم التالي. وأكدوا أن إسرائيل تدخل في مفاوضات معقدة وصعبة، حيث يعتمد تقدمها أيضًا على تعاملها مع منظمة "قاتلة" قادرة على إثارة الفوضى والمعاناة. وعلى الرغم من التقارير السابقة، يبدو أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ليس في مأزق، وأن ممثلي الوسطاء يتحدثون مع حماس في الخارج ومع أعضاء المنظمة في غزة.

خلال جلسة المناقشة في المجلس السياسي الأمني، التي عُقدت الليلة الماضية، تطرق الوزراء بشكل كبير إلى المفاوضات المتعلقة بصفقة الرهائن. وأبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزراء بقرار إرسال الوفد الإسرائيلي إلى باريس. وأعاد عدد من الوزراء، بما فيهم الوزير دودي أمسالم، التأكيد على ضرورة "استعادة جميع المختطفين أو عدم التساهل".

تحدث عدد من الوزراء ضد مبدأ "كل شيء أو لا شيء"، مشيرين إلى إمكانية عدم تحقيق نتائج إيجابية بهذا النهج. وأوضح نتنياهو للوزراء أهمية استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان عودة كل المختطفين. وخلال النقاش، تم التأكيد على وجود خطٍ أحمر واضح: أن إسرائيل لن تتوقف عن المطالبة بتحقيق كل أهدافها قبل نهاية الحرب.