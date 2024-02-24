تقرير : المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين حاولوا اقتحام البرلمان في لندن بالقوة

كشفت صحيفة التايمز مساء أمس الجمعة أن حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة حاولت الأربعاء جلب الآلاف من نشطائها إلى البرلمان في قصر وستمنستر للضغط على النواب للتصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة . ومنعهم الأمن من دخول القاعة، وانتظر النشطاء لمدة أربع ساعات خارج المبنى.

ونظم بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، مسيرة أمام البرلمان، تم خلالها عرض الشعار المناهض لإسرائيل "من النهر إلى البحر" على برج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيغ بن.

وحصلت صحيفة التايمز على مقطع فيديو لخطاب ألقاه جمال في الفترة التي سبقت الاحتجاج، وقال فيه: "نريد الكثير منكم حتى يضطروا إلى إغلاق أبواب البرلمان".

وجاء الاحتجاج في الوقت الذي أعرب فيه رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، عن قلقه العميق على سلامة النواب في أعقاب مشاهد الفوضى في مجلسي البرلمان.

وقال جيمس كليفرلي، وزير الداخلية، مساء الجمعة، إنه لا ينبغي وضع السياسيين تحت "ضغوط لا مبرر لها". "يجب أن يكون النواب، مثل جميع الممثلين المنتخبين، قادرين على التصويت والإدلاء بآرائهم دون خوف أو محاباة. "